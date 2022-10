Dejó Joel Ramírez déficit en la SEGE por $10 mil mdp, denuncian

El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado Jesús Salvador González Martínez reveló ante legisladores que la Secretaría de Educación, que consume el 25 por ciento del presupuesto estatal, registró un déficit de 10 mil millones de pesos al inicio de la administración, que se ha combatido pero representa todavía una “loza muy pesada” en rubros como los adeudos con el subsistema de Telesecundaria.

Luego, el secretario de Educación Juan Carlos Castillo Torres, al también comparecer ante diputados por la Glosa del Primer Informe de Gobierno, dijo que se contrataba mobiliario Tifanny hasta por 700 mil pesos y se compraba equipo de sonido Bosé, lo que es una muestra del derroche de recursos.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Joel Ramírez Díaz, el anterior secretario de Educación, dejó laudos laborales por 80 millones de pesos por la corrupción y negligencia de la Unidad de Asuntos Jurídicos, abandonó los planteles educativos, dejó de emitir 14 mil títulos afectando a estudiantes hasta con 7 años de atraso, entre otras graves irregularidades.

La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán le preguntó sobre el apoyo a las preparatorias por cooperación y los centros de bachillerato comunitario, que no han recibido los recursos completos; el secretario, dijo que el déficit con que se recibieron estos entes fue de 17.5 y 9 mdp respectivamente, y se les administran recursos propios del estado, no federales, como van llegando. De 26 millones entre ambos, se les adeudan no más de 15 millones de pesos.

A la legisladora Nadia Esmeralda Ochoa Limón, quien preguntó sobre las condiciones financieras del sector educativo, le respondió que el déficit inicial era de 10 mil millones de pesos, por adeudos con el ISSSTE por ejemplo de 2,100 millones, que actualizados son 2,400 y como están de garantías las participaciones federales, en Agosto se iban a descontar 38 millones de pesos, que finalmente se mantuvieron en las arcas por gestiones del gobernador del estado.

González Martínez añadió que al sector centralizado se le deben 6,000 millones de pesos y al descentralizado 4,000 millones, lo que representa una loza financiera muy pesada para la administración, que ya negocia con la Federación para que se haga cargo de la nómina de Telesecundaria al 100 por ciento y quitarle una carga al estado.