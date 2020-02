Dejan sin luz a vecinos en El Sauzalito. Bloquean calles en protesta

"No podemos realizar nuestras actividades, no podemos cocinar por la falta de energía para la licuadora, la plancha, el horno de microondas, la lavadora, bueno, ni cargar el celular", señaló la señora María del Refugio Hernández Hernández vocera de los inconformes.

"Vinieron trabajadores de la comisión pero no hicieron nada, salieron con que se dañó un fusible, pues cámbienlo y ya, pero no, no lo han hecho y ya se quieren retirar y dejarnos a oscuras, no se vale", narró doña María del Refugio quien indicó que la situación es grave por el tema de la inseguridad, "de por si está difícil".