Defiende Coparmex decisiones del INE, señala que la ley es clara

La posición de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) será siempre defender la legalidad de las decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que, independientemente de si es justo o no que a un candidato que no presentó sus cuentas de precampaña le quiten la candidatura, eso es lo que establece la ley y hay que acatarla.

Señaló el presidente de Coparmex Nacional, José Medina Mora Icaza, quien visitó este viernes el estado de San Luis Potosí para reunirse con agremiados del Centro Empresarial local, a fin de seguir promoviendo la campaña de “Participo, Voto y Exijo”.

En rueda de prensa el empresario manifestó que la ley es muy clara al establecer que los candidatos tienen la obligación de presentar sus gastos de precampaña y sino la sanción que se les aplicará es perder el registro de la candidatura, como ocurrió con las dos candidaturas que fueron canceladas en Guerrero y Michoacán, y como casi ocurre con la candidatura de Mónica Liliana Rangel Martínez en SLP.

En ese sentido, apuntó que lo que necesitamos en México es un Estado de Derecho donde se aplique la ley a todos, independientemente de qué partido.

“Podríamos discutir si es justo que un candidato que no presentó sus cuentas de precampaña le quiten la candidatura, probablemente no lo es, pero eso lo que dice la ley, y si no lo consideramos justo pues que se cambie y una vez que se apruebe el cambio esa será la ley. Si hay una iniciativa de ley para transformar al INE y cualquier otra iniciativa es bienvenida, pero que se discuta. La función del Consejo Nacional del INE es vigilar que se cumpla la ley, no hacer la ley pues eso le toca al poder Legislativo”, comentó.

José Medina manifestó que desde Coparmex lo que esperan de las elecciones del próximo 06 de junio es que se vea reflejado un avance en la democracia, y para ellos es necesario que haya una mayor participación ciudadana, por lo que hizo una invitación a la ciudadanía en general a salir a votar “pues eso es lo que le da fuerza a las instituciones, la participación ciudadana”.

Asimismo al INE le exigen organicen bien las elecciones, capaciten bien a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla, que se cumplan con los protocolos de salud para evitar contagios, y se cuenten bien los votos para que realmente podamos asegurarnos que el resultado electoral es lo que ha dicho la mayoría de los ciudadanos.

Respecto a la detención del presunto autor intelectual del asesinato de Julio César Galindo Pérez, expresidente de Coparmex, aseguró que continuarán dando seguimiento al proceso y celebró que las autoridades hayan encontrado rápidamente a los responsables, tanto materiales como intelectuales. Indicó que esperarán a ver la sentencia que dicte la autoridad, pero lo que sí piden es que se haga justicia.

