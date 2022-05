Deficiencias en sistema de salud no son culpa de la Federaciòn: MORENA

El dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Sergio Serrano Soriano dijo que las deficiencias del sistema estatal de salud y la faltas de acciones contundentes para solventar el problema, especialmente en los casos de los hospitales de Ciudad Valles y el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, no son culpa de la Federación.

Lamentó la situación por la que tienen que pasar muchas familias para recibir atención médica decente y sugirió que se debe invertir en mejorar las condiciones de los hospitales del estado.

Serrano Soriano hizo hincapié “el tema es que no solo se requiere del aporte federal, sino también una intencionalidad importante de gobiernos estatales y municipales”.

Por otro lado, el dirigente morenista hizo votos por que la recién creada Guardia Civil Estatal cumpla con su propósito, por el bien de todos los potosinos se espera que ayude a disminuir la incidencia delictiva y no se trate de un mero cambio de nombre para la corporación policial y reiteró que más allá de que la inseguridad sea un problema heredado, esto no puede ser pretexto como para que el gobierno actual no asuma su responsabilidad y tome las medidas respectivas.