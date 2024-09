Deepfake, difícil de detectar; San Luis Potosí no está preparado: abogado

San Luis Potosí al igual que otras entidades del país, todavía no se encuentra preparado para sancionar la manipulación ilícita de imágenes íntimas con DeepFake que, la cual es una técnica de inteligencia artificial que permite editar vídeos falsos de personas que aparentemente son reales.

Así lo consideró el abogado Luis Rocha, quien dijo que no se está aún preparados, no solo por cuestiones de identidad, si no porque se requiere de tecnología específica para apoyarse en la atención de estos casos.

Este tipo de imágenes, habitualmente son del rostro de una persona que se produce utilizando inteligencia artificial; y conforme se han ido produciendo avances, los resultados son cada vez más difíciles de detectar.

El abogado dijo que a través del deep fake puede manipularse una identidad, un rostro o una voz para solicitar información, imágenes, o hacer ciertos actos con apariencia de delito.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

“No se está preparados, inclusive no solo el estado si no todo el país, es un tema que debe analizarse a fondo para que en algún momento en que deba hacerse uso de las sanciones penales éstas sean verdaderamente eficientes.

Recientemente, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó la reforma al Código Penal del Estado para equiparar al delito de difusión ilícita de imágenes íntimas y sancionar la modificación a través de cualquier sistema de edición o sistema informático de la imagen o audio de una persona, para convertirla en material que contenga desnudos o que sea considerado de carácter íntimo, erótico o sexual, sin el consentimiento de la víctima.

Lo anterior debido a que los avances tecnológicos que generan beneficios para la humanidad, también se utilizan para cometer delitos, como es el caso de la manipulación de imágenes a través del uso de deep fakes, deep learning a través de la llamada Inteligencia Artificial.