Decomisan pirotecnia de alta peligrosidad en Xilitla

A pesar de que se establecieron fechas, restricciones y medidas de prevención, con respecto a la venta de pirotecnia en el estado, hubo vendedores que no acataron las reglas establecidas y se les ubico no solo vendiendo estos productos fuera del período impuesto si no también, ofertando artefactos pirotécnicos que representan un grave riesgo para los consumidores, principalmente para menores de edad.

En ese contexto, la Coordinación Estatal de Protección Civil decomiso en Xilitla, una cantidad de artefactos prohibidos entre los que destacan cuetes conocidos como “garras de tigre” y “cara de diablo”.

Antonio Garza Nieto, director general de la CEPC, dijo que las 58 coordinaciones municipales de Protección Civil mantienen estricta vigilancia en plazas, mercados y lugares donde comúnmente se venden cohetes, para evitar su venta clandestina y que pongan en riesgo a la población de cada zona.

Gracias a ese trabajo y en seguimiento a lo encomendando por el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona, en el municipio de Xilitla se decomisó diversa cantidad de pirotecnia, entre ésta los artículos anteriormente descritos, que son prohibidos para su venta por el alto riesgo que representa a quien los manipula. Toda la mercancía fue puesta a disposición de la autoridad federal para su destrucción.

Garza Nieto explicó que el director de Protección Civil del municipio realizó un recorrido en el mercado donde se percataron de la presencia de estos productos y se les invitó recoger la mercancía, sin embargo al regresar al sitio se percataron que se hizo caso omiso a la indicación de la autoridad, por lo que se procedió a asegurar la pirotecnia .

El titular de PC advirtió que se continuará con la vigilancia en los 58 municipios de San Luis Potosí con el fin de que se respeten los días de venta permitidos, que son próximamente el 30 y 31 de diciembre, y en caso de que se detecte venta irregular se hará lo conducente en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).