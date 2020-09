Decidió el pleno y esto se gana con votos: diputadas

Las diputadas Paola Arreola Nieto y María Isabel González Tovar afirmaron que fue el pleno de la LXII Legislatura quien tomó la decisión de elegir a Vianey Montes Colunga como presidenta de la Directiva, de tal suerte que no hubo “agandalle” ni falta de compromiso mientras que Alejandra Valdés Martínez que fue rechazada en dos ocasiones para ocupar el cargo, insistió en que le correspondía a MORENA la posición.

Luego de que en la sesión extraordinaria del pasado domingo, el pleno eligiera con 17 votos a la legisladora panista para la presidencia, Valdés Martínez afirmó que “no querían que llegáramos para que no viéramos la corrupción, hay diputados que dicen ser anti corrupción pero no es verdad, están del lado del gobernador y todo se va a ir destapando poco a poco, ya lo verán los ciudadanos”.

La diputada del Partido del Trabajo Paola Arreola Nieto rechazó los señalamientos en su contra de no apoyar a MORENA y dijo que sí apoyó la propuesta de Alejandra Valdés en la JUCOPO, pero “no soy adivina, pensé que tenía los 14 votos asegurados en el pleno y que no necesitaba el mio, esto se tiene que platicar, consensuar, ella nunca me pidió mi voto que vale, porque represento a un sector importante de los ciudadanos”.

Sobre los señalamientos de que sería sancionada por la Cuarta Transformación, Arreola Nieto expuso que son los ciudadanos quienes deciden quien pierde y quien gana, “lo que dice el diputado –Edson Quintanar- es nada más la opinión de un joven, no es una orden ni una imposición y vamos a seguir trabajando para que el próximo año MORENA gane la gubernatura del estado”.

La legisladora del PRD María Isabel González Tovar manifestó que “no era Alejandra Valdés el mejor perfil para ocupar la presidencia de la Directiva, ya que sobre ella pesa una denuncia de corrupción de uno de sus asesores a quien le aumentó el sueldo y luego se lo quitaba, asunto que derivó incluso en una denuncia ante la Fiscalía que está en curso, fue un asunto ‘moches’ muy conocido y además, esto se gana con votos”.

