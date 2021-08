Debe supervisar SCT medidas preventivas vs Covid-19 en transporte público: diputada

El uso de cubre bocas en el transporte urbano es obligatorio y es la SCT quien debe verificar que se cumpla esta medida o aplicar las sanciones correspondientes, pero lamentablemente no tiene los inspectores suficientes ni hay voluntad de los ciudadanos para que se respete la ley.

La presidenta de la comisión legislativa de Comunicaciones y Transportes diputada Alejandra Valdés Martínez señaló lo anterior y dijo que por más leyes que existan, si no hay voluntad y empatía de los ciudadanos, de nada servirán aunque lo ideal es que no sean letra muerta.

Las medidas de prevención a la población usuaria del transporte público, establecidas en los lineamientos oficiales son: Evitar utilizar el servicio si se presenta algún síntoma relacionado con la enfermedad; uso obligatorio de cubre bocas tanto para usuarios como para operadores; utilizar gel antibacterial antes y después de abordar las unidades de transporte; procurar mantener la distancia social para lo que se recomienda a la población desplazarse sólo lo necesario y evitar el sobrecupo en las unidades y mantener ventanillas abiertas para una mejor ventilación.

Las y los concesionarios de todas las modalidades de transporte público, están obligados a realizar una exhaustiva limpieza al interior de los camiones, con especial atención en las partes del vehículo en las que los usuarios tienen mayor contacto, manteniendo limpias y desinfectadas todas las superficies de forma constante.

Valdés Martínez hizo un llamado a los permisionarios y operadores del transporte público, para que apliquen los protocolos encaminados a evitar la propagación de COVID-19 entre los pasajeros y a las autoridades competentes a que verifiquen que se cumplan las leyes vigentes en la materia.

Señaló que los procedimientos ya están establecidos en la ley y es facultad de la secretaria de Comunicaciones y Trasportes su aplicación, sancionando a los permisionarios por el incumplimiento de las normas.

“Lo que está fallando es la vigilancia, no hay inspectores que verifiquen en el transporte que se estén cumpliendo los lineamientos, pero la ley existe y hay sanciones cuando no se usa el cubre bocas o cuando no se respetan los protocolos de cuidado para evitar la propagación de la enfermedad”.

Manifestó que es el chofer de la unidad quien no debe dejar subir a la gente sin cubrebocas, “la ley no debería ser letra muerta, pero también depende de la cultura de los ciudadanos de respetar las normas y cuidar la vida propia y de sus familias”.

“No podemos estar obligando a la gente con leyes duras que cumpla y respete los protocolos, aquí se trata de ser responsable y no llevar a casa el virus porque se afecta a la familia, hay que tener conciencia de la realidad que vivimos sin necesidad de que las leyes nos estén obligando”, señaló la legisladora.

