Debe levantarse paro de labores en el Poder Judicial Federal: Jorge Chessal

No se puede mantener paralizada la justicia federal por más tiempo, consideró Jorge Chessal Palau, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo San Luis Potosí.

El abogado señaló que después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aceptar consultas a trámite para revisar si es viable revisar la reforma judicial promulgada el pasado mes de septiembre, tendrá que definir cómo deben interpretarse los artículos de la reforma judicial al interior del Poder Judicial.

Explicó que la Corte “no puede pronunciarse invalidando por sí misma la reforma, si no que daría pauta a que hubiera otros procedimientos donde se pueda analizar la constitucionalidad o no, del proceso legislativo”, y es que por ejemplo, hay juicios de amparo promovidos por jueces y magistrados que impugnan la causal de improcedencia de la ley de amparo que dice que no se pueden impugnar reformas constitucionales.

En ese sentido, al dar entrada a estudios sobre la interpretación de la reforma, esos amparos llegarán a la Corte eventualmente y esta podrá pronunciarse, por lo que estimó que “es un camino al que le queda más o menos un año de distancia”.

Sin embargo, destacó que si bien la BMA respaldó el paro de labores de los trabajadores, jueces y magistrados, “el momento político donde el paro podía ser una herramienta (para frenar la reforma), ya transcurrió”, y alargar la suspensión de actividades “llevaría a generar un conflicto en la administración de justicia y un problema laboral importante”.

Chessal Palau dijo considerar que se requiere un cambio de estrategia, “creo que el momento que se vive actualmente es seguir el cauce de los tribunales, de las impugnaciones, y ver la forma de que pueda reactivarse la actividad del Poder Judicial”.

Al cierre de semana, los jueces y magistrados federales determinaron reanudar actividades, mientras que los trabajadores anunciaron que continuarán en paro al considerar que no hay condiciones para regresar a sus labores.