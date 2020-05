Debe actualizarse sistema de justicia penal: Perla Rivera

La agente del Ministerio Público, e integrante de la delegación San Luis de la Coordinadora Nacional de Abogados de México, Perla Rivera Correa, reconoció la necesidad de una nueva reforma penal, porque "hay muchas dinámicas que deben cambiar".

"Todo tiene que ir evolucionando, las reformas deben siempre deben estar a la par de lo que se vive en la realidad", consideró.

También desmintió que la pandemia por el Covid-19 haya disminuido la delincuencia en San Luis Potosí.

"El Covid no ha detenido a la delincuencia, de ninguna manera, siguen y siguen llegando asuntos", dijo, pero destacó que en medio de la contingencia sanitaria el trabajo en la Fiscalía no se ha detenido.

"Muchos creen que no estamos trabajando; a veces no vamos a las oficinas todos los días, pero seguimos yendo a las audencias, seguimos trabajando las carpetas de inevstigación en casa, seguimos nuestros trabajos de investigación a distancia, estamos en contactos con policias, con peritos, para que el trabajo continúe", aseveró.

En videoconferencia, la abogada con dos décadas de desempeño en la ahora Fiscalía General del Estado (FIGE), detalló los cambios que ha tenido la aplicación de justicia a la fecha, tras el cambio de sistema tradicional al nuevo.

Reconoció también hace falta mucha capacitación del Nuevo Sistema de Justicia Penal a cuatro años que se implementó, no solamente para fiscales y policías, sino para los abogados litigantes.

"A veces los abogados llegan y no saben del sitema y aún así se avientan a subirse a una audiencia, y se arriesgan a que el Juez los baje de la mesa de de audiencia; si no hay conocimientos, no veo cómo se atreven a poder ir a una audiencia de esa manera", señaló Rivera Correa.