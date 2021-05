Debate para el olvido, escasa audiencia; primero de dos

A 26 días de que concluyan las campañas, y en el primer ejercicio democrático de confrontación de ideas, los nueve candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí no reflejaron sus mejores propuestas hablando ante un escaso público en un debate que careció de difusión. Para muchos fue un debate “para el olvido”.

Y es que en estos días de campaña no es posible estar de acuerdo en muchas cosas, pero hay algo que los potosinos dijeron por igual que estaba muy claro luego del debate de las y los candidatos a la gubernatura; no hubo ganadores.

San Luis Potosí perdió, debido a que los aspirantes desaprovecharon la oportunidad de asumir el liderazgo en la elección.

Confrontaron sus ideas en un debate aburrido, sentenciaron potosinos en un sondeo realizado por El Sol de San Luis en donde la mayoría respondió no haberlo visto por desconocer su realización y otros tanto por no estar interesados en la política y en los partidos.

Los pocos ciudadanos que sí estuvieron al pendiente, no lo vieron completo y otros lo calificaron como un ejercicio democrático innecesario e insoportable que contribuyó a agotar la paciencia de una sociedad cansada y atribulada por la inseguridad y la crisis económica.

El levantamiento lo realizó El Sol de San Luis vía WhatsApp con un cuestionario simple de cinco preguntas directas.

¿Viste o escuchaste el debate? La mayoría respondió que no porque desconocían su realización y otros mostraron su apatía hacia el tema de las elecciones con un 64 por ciento.

“No supe del debate, la verdad estoy muy desvinculada de los temas políticos”, dijo Elba Isabel Santillan Donjuan, trabajadora de la Zona Industrial.

“No vi el debate, no tengo cable, ni televisión, no supe a dónde acceder para verlo”, respondió Mitzy Gabriela Piña, comunicóloga e ilustradora.

Miguel Sanabria expuso que no vio el debate “No me interesa la política siempre es lo mismo”.

Luz Elena Campos, entrenadora de Acondicionamiento Físico contundente señaló que no vio el debate, “la verdad ni me enteré. No me gusta la política”.

Quienes sí atestiguaron el primer debate de los candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí, 36 por ciento de los encuestados, lo calificaron de aburrido, acartonado y poco atractivo, otros hasta insoportable e innecesario.

Josefina Hernández Flores, ex atleta y Juez Nacional de Fitness y Fisicoconstructivismo señaló que vio completo el debate pero que le cansó, “Nadie lo ganó, mal la mujer de los moderadores, y no me gustó el desarrollo, muy tedioso. Nada atractivo”.

La señora Carmen Ventura consideró necesario darle más tiempo a los candidatos para que presenten sus propuestas, principalmente en el tema de la inseguridad.

El ciudadano Joseph Ordaz criticó la vulgaridad de uno de los candidatos (José Luis Romero Calzada Tecmol) por hacer uso de un lenguaje indebido, “se deben comportar de acuerdo al cargo al que aspiran, yo no vi ganador”.

“Creo que el debate no ayudó a ninguno de los candidatos”, expresó la comerciante Delfina López le daban muchas vueltas a sus respuestas, puro circo nomás”.

Se han anunciado dos debates más, uno el 14 de mayo promovido por el empresariado potosino que avala la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el otro el 28 de mayo que organiza el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

Rubén Guajardo Barrera: Sí lo vi por internet, se trató de una confrontación de ideas y planes con el que tenemos un mayor horizonte de cómo se manejará el vencedor de esta contienda.

Patricio Ortíz Rubio, Catedrático Colegio de San Luis, COLSAN: Creo que fue un buen ejercicio que sirvió para observar diferencias entre trayectorias, estilos y propuestas. El saldo es favorable.

Arturo Escobar, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM en la cámara de diputados: No nada más lo vi sino que estuve presente en San Luis Potosí, apoyando a mi candidato y seguimos con enorme entusiasmo, creo que por mucho Ricardo Gallardo se llevó el debate.

Maximino Jasso Padrón, Ex presidente del CDM del PAN: Sí claro, vimos el debate en familia. Mi reconocimiento al CEEPAC y a la UASLP, por el formato y el cuidado de los tiempos y el uso de las nuevas tecnologías. Un formato basto e innovador.

Juan Mario Solís, Politólogo de la Facultad de Derecho: El ejercicio es bueno, importante, incluso necesario en una democracia que busca su consolidación, creo que hay candidatos que están más articulados que otros en el sentido de que se nota una diferencia importante entre los aspirantes que tienen mayor trayectoria política frente a los que no la tienen, si hay una disparidad importante.

Para Carolina Méndez, enfermera y jefa de familia, pudo ver el debate a través de facebook live: Si me gustó porque es un ejercicio político que permitirá definir con mayor claridad mi voto. También me decepcionó mucho, tanto, que hasta pienso anular mi voto. No es posible que sigan teniendo las mismas propuestas caducas, lo mismo de hace años.

Por otro lado, para Fernanda Cervantes, quien se desempeña como maestra, el debate lo presenció vía youtube desde su hogar: No me pareció que fuera un debate en sí, mejor dicho se postraron en el escenario a externar sus propuestas. No expusieron soluciones razonables, lógicas o sustentables

Jessica Nohemi, estudiante. presenció el debate a través de una página de noticias en Facebook: Me gustó conocer otras propuestas y candidatos que desconocía. Le faltó organización, y las preguntas eran obvias, para que ninguno de ellos se complicara en respuestas.

Ana María Cortés, empleada de 21 años de edad, escuchó el debate a través de la página oficial de la UASLP: Sí me gustó. Lo lamentable es que ninguno de las y los candidatos profundizó en sus argumentos, no se si les faltó más tiempos.

