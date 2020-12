De regalo de Navidad, chicos y grandes piden a Santa ¡tiempos mejores!

A unos días de que llegue la Navidad y con ella miles de ilusiones construidas por los más pequeños del hogar, niños y niñas comparten para El Sol de San Luis sus deseos más profundos para esta fecha tan especial, su cartita a Santa Claus y sus reflexiones entorno a este festejo en medio de una crisis pandémica.

Mientras observan con ilusión algunas pilas de juguetes expuestas en vitrinas en algunos locales del Centro y de la mano de sus padres, Janiel y Uriel, mencionan sentirse entusiasmados de tener la oportunidad de pedir algo para esta navidad, pues saben que este año 2020 será complicado para muchos poder obtener un regalo decembrino.

“Pedimos lo necesario y lo que nos pueda traer, pero lo primordial fueron celular o tablets para utilizar en la escuela, Sino se puede, aunque sea un detalle, sabemos que Santa está ocupado y ha sido un año difícil, tal vez no le ajusten los regalos”, mencionó Janiel.

Por otro lado su hermanito Uriel, se dijo emotivo pues pidió con muchas fuerzas compartir estas fiestas con su familia completa, “Estoy contento. Pero también pienso en quién no tendrá regalo este año y en los niños y niñas que no podrán estar con su familia. Ojalá esta navidad fuera diferente para compartir con los primos, se les va extrañar”.

De igual forma para la señora Jazmín Arredondo y su pequeño de seis años Leo Leiva Arredondo, esta navidad será -como en muchas veces anteriores-, repleta de austeridad, pues saben que se debe cuidar la economía del hogar, pero sobre todo el bolsillo de Santa Claus.

“Mi niño ya sabe que sólo puede pedir un juguete para navidad, sabe los presupuestos y que no se pueden pedir lujos, ni objetos inalcanzables, eso es parte de su educación. Ahora más que nunca lo aplicamos, pues sabemos que en el país y en el mundo la Navidad será una fecha compleja, entonces no hay que exagerar en la celebración. Sólo pidió un juguete para construir casas y objetos. La pasaremos solos con mi esposo y nada más. Hay que cuidarnos del Covid-19, por eso celebraremos en casa sin visitar a nadie”.

Los hermanos Juan y Sergio, de 10 y 13 años respectivamente, y quienes en sus tiempos libres apoyan a sus padres en su puesto ambulante, se mostraron más que felices por la llegada de la navidad a su hogar, pues insistieron que este año respondieron de manera favorable a la escuela y por supuesto su comportamiento fue el correcto.

“Yo estoy muy feliz porque sí me porté bien. Pedí una tablet y unos “lego”, lo que me quiera traer Santa está bien. Lo único triste es que no veremos a nuestros familiares, pero nos han dicho que es para cuidarnos del Covid-19 y ya queremos que se acabe”, mencionó Juan..

En el mismo tenor su hermano mayor mencionó, que él ya no le pide a Santa, pero que si su familia puede regalarle algo lo acepta pues se ha esforzado mucho este año, “Ayudamos mucho a mis papás y creo que nos veremos recompensados, yo ya no pido juguetes, ya me llaman la atención los celulares”.

Para Ximena y su hermana Aneli, de 4 y 6 años de edad, esta navidad es como las demás pues, su percepción de la situación que vive el mundo entero les es aún incomprensible, “Yo pedí una barbie y unos patines, mi hermana una bebé”, mencionó entusiasmada Anelí. Mientras su madre Ana Irma Genaro, compartió que esta navidad solo serán ellas tres las que festejarán en casa, pues sabe lo peligroso que son las reuniones y al ser madre autónoma y estar a cargo de dos pequeñas, no quiere exponerse a ningún tipo de contagio. “Esta navidad será difícil, pero estoy dispuesta a sobrellevar la fecha con el amor de mis hijas. Ya vendrán tiempos mejores”.

En tanto las jugueterías y tiendas especializadas comentan que aunque sigue la venta de juguetes igual que otros años, es visible que los niños ya se notan atraídos más por los aparatos electrónicos como celulares y tablets.

Así lo mencionó Fernando Torres, empleado de juguetería y quien además afirmó que “Los niños y niñas de ahora han solicitado mucho Legos, bebés llorones, muñecas LOL, mini drones y alguna que otra consola. Aunque con el pasar de los años los niños se ven atraídos un poco más por los dispositivos móviles como el celular, no obstante muchos continúan pidiendo los juguetes de moda”.

Esta navidad sin duda será muy diferente, familias parcialmente separadas, otras tratarán de olvidar la crisis pandémica festejando de manera tradicional esta festividad, e incluso la percepción de los pequeños del hogar se transformó de a poco, exponiendo de sobremanera su empatía con el mundo y con los que menos tienen.

