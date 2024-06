De quien gane las elecciones, "no esperamos nada”: buscadoras potosinas

En medio de la reciente elección de la posible primera presidenta de la república en México, colectivos de familias buscadoras como Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C. han expresado su preocupación por la complejidad de la transición y la crisis de desapariciones en el país.

Edith Pérez Rodríguez, presidenta de Voz y Dignidad, comentó que la desatención del actual sexenio ha dejado una situación crítica que podría agravarse.

"No esperamos nada, la verdad, ya sabemos que gana una o gana otra. Y nosotras vamos a tener que seguir luchando y sin bajar la guardia, porque ninguna de ellas ha puesto sobre la mesa soluciones a esta crisis humanitaria, más allá de utilizar un discurso que nos revictimiza, y además no hay propuestas concretas", afirmó.

En cuanto a los perfiles de las candidatas a la presidencia, como Claudia Sheinbaum Pardo por el partido Morena y Xóchitl Gálvez Ruiz por la coalición PRI, PAN y PRD, consideró que, a pesar de ser mujeres, son perfiles que no convencen y que pareciera que perpetuarán lo que no se hizo en el sexenio actual.

“Sí me da miedo que sea peor que este sexenio. Que sean mujeres no nos garantiza que sean empáticas con nuestra lucha, más allá de sus discursos, vemos que no les interesa esta problemática", expresó Pérez Rodríguez.

Por otro lado, Teresa Medina, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y madre buscadora, enfatizó la importancia del voto como un derecho conquistado y la necesidad de que el nuevo gobierno atienda el tema de desapariciones de manera prioritaria.

"Ninguna administración ha puesto sobre la mesa el tema de los desaparecidos, lo cual significa que minimizan nuestra lucha y nuestro dolor guardado", señaló.

Ante la compleja situación de desapariciones en México, los colectivos de familias buscadoras hacen un llamado a la sensibilidad y acción por parte de la próxima gobernante para abordar esta problemática de manera efectiva y con apego a los derechos humanos.