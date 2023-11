De mal augurio, pacto de civilidad incompleto: Coparmex SLP

El hecho de que no hayan estado todos los involucrados en la firma del pacto de civilidad política, pudiera implicar "cosas no tan positivas" en el proceso electoral, señaló Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Luego de que este jueves se llevó a cabo la firma de un acuerdo de civilidad política entre gobierno del estado, partidos políticos y autoridades electorales, el Presidente de la Coparmex indicó que "cuando se tiene la intención de llevar a cabo la firma de un pacto, tienen que estar todas las partes para que ese pacto se respete y se lleve a cabo".

En ese sentido, calificó como preocupante que no hayan asistido todos los representantes de los partidos políticos, específicamente de Morena, y que tampoco se haya convocado al sector empresarial, "al no estar bien el tema del pacto vendrán cosas que no sean tan positivas para la política de nuestro estado".

Es por ello que insistió en la importancia de que exista madurez ciudadana y se convoque a todos los involucrados para que el pacto cumpla con su cometido, "creo que la suma de todos los actores políticos, gubernamentales, empresariales y de las instituciones, es importantísimo que estén todos juntos".

De acuerdo a un comunicado emitido por Morena, no acudió a la firma del pacto convocado por el gobierno estatal, debido a que no se le tomó en cuenta para la elaboración del documento.