De los papás no se acuerdan", don José nunca ha tenido un festejo, celebrará con sus amigos

Seguramente igual que muchos otros padres de familia, José Guadalupe Cano Padrón ya se resigna a que no lo festejen por el Día del Padre, pero no se entristece del todo: Ya se organizó con unos amigos para “ir a tomarnos unas cheves…”.

“Es que no es lo mismo como el Día de las Madres; aquí de los papás no se acuerdan…”, sostiene.

Con 35 años en el oficio de aseador de calzado, José Guadalupe trabajará este domingo y luego, como dice: “Me voy con mis amigos y después cada quien para su casa”.

Quizá sea un club de “papás olvidados” o algo parecido, pero aunque no lo festejen, no le lleven algún regalo o no reciba una llamada o al menos un WhatsApp, él no deja de sentirse orgulloso de sus descendientes.

“Son cinco hijos, todos ya adultos”, presume; dos de ellos ya casados Y todos con su profesión u oficio, pero ninguno interesado en el aseo de calzado, de donde hace más de 30 años salió lo necesario para sacarlos adelante.

Hoy, se lamenta José Guadalupe, es poco lo que sale de la limpieza y lustre de calzado. Lo necesario para sobrevivir.

Hace años, relata, el trabajo literalmente era a destajo, la clientela casi hacía fila con su aseador de calzado favorito; ya no. Luego de la pandemia, el trabajo disminuyó hasta en un 70 por ciento, según calcula.

Sin embargo, también atribuye ese descenso a que actualmente mucha gente ya no usa calzado que requiere la “boleada”: O tenis, o calzado al que solamente le pasas un paño mojado o, de plano, “zapatos desechables”.

No obstante, José Guadalupe es de aquellos aseadores de calzado privilegiados con un espacio de paso de muchos transeúntes que, de vez en cuando, se detienen a pedir sus servicios.

Su silla está justo frente a Palacio de Gobierno, en la esquina que forman el lado poniente y norte de la plaza de Armas, y en la que se han sentado desde empleados de oficinas, hasta diputados o gobernadores.

Presume que al último mandatario estatal al que aseó su calzado fue Juan Manuel Carreras, pero de inmediato recuerda que durante la pandemia por el Covid le prometió a él y a otros “boleros” que los apoyaría. “Esos apoyos nunca llegaron…”.

Y Agrega: “Del que menos esperábamos vino a apoyarnos, no entregó las sillas y ahora somos propietarios”. Se refiere a Xavier Nava, que durante su administración arrebató la concesión de las sillas de aseo de calzado a quienes no las trabajaban y optaban por rentarlas.

Afable siempre, porque igual que los peluqueros o los cantineros los aseadores de calzado saben mucho, conocen muchas historias y, sobre todo, avientan la plática sabrosa con el cliente mientras trabajan, José Guadalupe no se “agüita” porque nunca lo han celebrado por el Día del Padre.

De hecho, muchos papás quisieran hoy estar como él tiene proyectado “echando cheve” con los amigos. Y es que en la casa, a veces, ya a muchos ya ni los dejan.