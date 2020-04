De indolente y “una vacilada”, califican informe de AMLO

El informe trimestral del presidente Andrés Manuel López Obrador dejó más dudas que respuestas y fue realmente un vacilada, cargado de indolencia, regresando a tiempos superados y ratificando que los recursos se canalizan a programas con fines electorales, lo cual es realmente preocupante porque se dejan de atender las prioridades.

Los legisladores Oscar Vera Fábregat, José Antonio Zapata Meraz, Sonia Mendoza Díaz y Mauricio Ramírez Konishi, lamentaron que el uso del presupuesto y de los fideicomisos sea con fines evidentemente de captar simpatizantes para las próximas elecciones, lo cual es reprobable.

El legislador del Partido Conciencia Popular (PCP) Oscar Vera Fábregat señaló que el presiente debió anunciar la suspensión de las obras que tiene en marcha como el aeropuerto, el tren maya y la refinería de Dos Bocas y con esos recursos, podría ayudar a mas de 4 millones de mexicanos que viven al día y no tienen para comer.

El diputado José Antonio Zapata Meraz del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que es muy alarmante la postura presidencial “que se la pasa culpando a conservadores, fifís, mafia del poder mientras la crisis está presente y ciertamente por la pandemia, pero ya desde antes había serios problemas que se van a acentuar este año con un crecimiento de menos siete por ciento”.

“El presidente no lo ve así y promete generar empleos cuando el gobierno no es generador de empleos sino responsable de crear las condiciones para apoyar a los generadores de empleos, lo que no anunció en su mensaje y sí programas con fines electorales muy desafortunados”.

La diputada del PAN Sonia Mendoza Díaz consideró que el presidente ha sido “irresponsable e indolente” frente a la contingencia sanitaria que vive el país, porque no ha establecido medidas concretas para salvar la vida de los mexicanos y opta por repartir dinero y buscar votos.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI diputado Mauricio Ramírez Konishi, lamentó que el plan de emergencia económica que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, no cumplió con las expectativas para la conservación no sólo de inversiones, sino de los empleos en el país.

Sostuvo que el plan de reactivación económica ante Covid-19, requería que el gobierno federal, implementará una serie de propuestas concretas para enfrentar la recesión económica global; señaló que en la tarea de conservar los empleos, los empresarios no pueden solos, además de que inyectar recursos en este momento, es más económico que lanzar planes de rescate de corte populista.