"De Corazón, Mi Casa" llegó a la Simón Díaz para mejorar los entornos urbanos

La rehabilitación de espacios del programa “De Corazón, Mi Casa”, con el que se dignifican los hogares de los potosinos, llegó a la Unidad Habitacional Simón Díaz, en donde el alcalde de la Capital, Enrique Galindo Ceballos, invitó a los habitantes a sumarse a estas acciones transversales e integrales para presumir los resultados en esta colonia en nivel nacional.

El presidente municipal de San Luis Potosí reafirmó que estas acciones no son para el Gobierno, “ni un mero invento, sino es un proyecto probado en distintas ciudades del mundo y del país, para mejorar la imagen de áreas catalogadas de manera negativa y elevar realmente la calidad de vida de sus habitantes”.

Galindo Ceballos insistió en la importancia de quitar el estigma de ser zonas en las que no puede ingresar la autoridad “ante el supuesto que la población está peleada con el Gobierno, pero hoy hemos demostrado que sí tenemos presencia, que sí entramos a estos sectores, no a pelear, si no a juntos rescatar sus viviendas, los espacios públicos, además de promover acciones para la cohesión social”.

Ante integrantes del Cabildo y del Gabinete Municipal, así como de vecinas y vecinos de este sector de la ciudad, Galindo Ceballos añadió que será la misma población la que “provocará que regresemos y atendamos más edificios y espacios, porque el reto inicial es cubrir 200 mil metros cuadrados, e insisto, es una manera de demostrar que podemos convivir, y de que llegaremos a más zonas con estas acciones integrales y transversales”.

Estamos generando confianza con la ciudadanía -añadió el presidente municipal de San Luis Potosí- cada vez que intervenimos con este tipo de actividades pensamos en las niñas, niños y adolescentes, para que se den cuenta que sí se puede vivir de otra manera.

El alcalde Enrique Galindo hizo notar que esta Unidad Habitacional tiene más de 30 años: “las ciudades envejecen y necesitan volver a brillar, y en el caso de ustedes para que puedan decir con orgullo: ‘soy de la Simón Díaz’, por eso es importante regresarle la dignidad a su colonia”.

En el evento, el director de Obras Públicas del municipio, Nazario Pineda Osorio explicó que en la colonia Simón Díaz, dentro de la primera etapa se prevén 4 mil 95 metros cuadrados de pintura en dos módulos, con 32 departamentos, para beneficiar a 160 personas, e insistió en que se trata de un programa integral, que de la mano con la asociación civil Corazón Urbano y de la empresa Comex se generan beneficios a la comunidad, “embelleciendo los módulos, lo que genera una plusvalía en las viviendas, pero también con distintas acciones se crea una mejor armonía social”.

Pineda Osorio indicó que los comités de obra son parte importante para poder llevar estos trabajos a más zonas de las colonias, así como de la vigilancia de los trabajos en los que intervendrán diferentes áreas municipales.

Los comités de obra también ayudan en la organización de quienes viven en las unidades habitacionales para elegir el color que desean para sus entornos. Se prevé que en los tres años de administración, se cubra un millón de metros cuadrados de fachadas pintadas, prácticamente en todas las unidades habitacionales de la ciudad.

La intervención integral que ha emprendido el alcalde de la Capital del Sí es un proyecto basado en la estrategia de la ONU de Urbanismo Táctico, que implica un proceso colaborativo para recuperar el espacio público, elevar la prosperidad de sus colonias, aumentar la calidad de vida de las y los potosinos.

