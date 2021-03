Daré la pelea y no voy a reprobar: Javier Rico

Voy a salir aprobado de este proceso electoral y con diez de calificación, aseveró Francisco Javier Rico Ávalos, candidato a gobernador de San Luis Potosí por el Partido Nueva Alianza, PANAL, quien además dice a sus adversarios políticos que no se confíen pues está acostumbrado a dar la pelea y no va a reprobar.

En entrevista exclusiva con El Sol de San Luis, expuso que nunca en su vida ha flaqueado, está acostumbrado a sacar adelante sus proyectos “yo siempre he buscado el 10, voy a salir aprobado porque llevamos una propuesta seria”.

Francisco Javier Rico Ávalos, candidato a gobernador de San Luis Potosí por el Partido Nueva Alianza, PANAL / Juanita Olivo

El mismo mensaje lo extiende a sus rivales políticos que han presumido ser punteros en las encuestas y destaca que esos ejercicios no son tan confiables y menos con tanta antelación, él ahora se coloca en la cuarta posición “está muy acreditado que dicen una cosa y luego al final el resultado es otro, es una fotografía del momento, pero si con esas encuestas se juega a la política, entonces hay una conjugación de trampa, ahorita la sociedad puede pensar de una manera y mañana de otra, son fotografías momentáneas que no determinan una elección. Yo he visto tres de ellas, que me colocan en cuarto lugar, hay que esperar que sean lógicas y verdaderas, no es oportuno creer en ellas”.

El también presidente en San Luis Potosí del partido turquesa, obtuvo la mayoría de votos al interior de su instituto político para adjudicarse la candidatura a la gubernatura, lo cual considera demuestra que existe unidad en torno al proyecto que encabeza. Lo anterior, aun y cuando se dio un rompimiento con la fundadora del PANAL, Elba Esther Gordillo Morales en el 2013 “no tenemos ningún vínculo con ella, tampoco recibimos indicaciones, nosotros conformamos la Fuerza Turquesa que es nuestra convicción unitaria”.

Francisco Javier Rico Ávalos, candidato a gobernador de San Luis Potosí por el Partido Nueva Alianza, PANAL / Juanita Olivo

Nueva Alianza, tiene presencia acreditada de 73 mil votos en los municipios y 60 mil del Congreso del Estado, 58 comités municipales y prevé que estas cifras se dupliquen al concluir el proceso electoral. Con estas cifras, no se confía, porque el voto corporativo dejó de existir desde los ochentas, y hoy su gremio magisterial transita en un entendimiento de pluralidad.

El Profe -como muchos le llaman-, recordó que desde Carlos Jonguitud Barrios, el Estado, no ha contado con un mandatario emanado del magisterio y lo pone de ejemplo de que un maestro si sabe gobernar “los docentes tenemos una visión diferente, lo vemos acreditado en lo que hizo, creó los grandes pulmones de la ciudad -los Parques Tangamanga-, las vialidades que nadie ha construido jamás, desde su administración no tenemos obras tan importantes como las que hizo, trato de acreditar que por mucho tenemos más visión y sabemos gobernar”.

Hoy su estrategia la cimenta en tres ejes principales, la salud, educación, seguridad y tecnología; busca que la población cuente con mayor infraestructura hospitalaria, que se creen plataformas tecnológicas de primer mundo para mejorar los procesos educativos, construir una universidad policial y fomentar la conectividad a través del internet.

“Creo en un gobierno cercano a la gente, quiero ser gobernador para que se sientan atendidos, soy el candidato de los doctores, de los maestros, de los arquitectos, de los profesionistas y de los ciudadanos valiosos, nosotros ya somos gobierno en cinco municipios y tenemos voluntad para gobernar”.

Francisco Javier Rico Ávalos, candidato a gobernador de San Luis Potosí por el Partido Nueva Alianza, PANAL / Juanita Olivo

Está recorriendo el territorio como parte de su campaña y como todos, tiene temor de las cuestiones de inseguridad, pero afirma que hasta ahora no ha vivido ningún problema “sobretodo porque yo no ando buscando pleitos con nadie, he viajado por todos lados y jamás me ha pasado nada, no escapo al hecho de que existen actos de violencia pero no me han afectado”.

Al igual que los otros candidatos, ha estado haciendo proselitismo, pero en su caso, está siendo responsable al convocar en lugares abiertos, conservando la sana distancia, estableciendo una serie de controles sanitarios para evitar que exista algún riesgo en la salud; y tras ver la participación de la ciudadanía en sus eventos, no considera que la pandemia por Covid-19 sea impedimento para una participación masiva el 6 de junio “la gente va a salir a votar con cubrebocas, a lo mejor no en las cantidades que vimos en 2018, pero si van a salir”.

