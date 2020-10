Darán premio estatal de derechos humanos

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió la convocatoria al Premio Estatal de Derechos Humanos 2020, dirigida a hombres y mujeres que han desarrollado labores de promoción y defensa de derechos humanos en el Estado.

Las propuestas podrán ser realizadas por personas físicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas o privadas y la documentación deberá ser entregada en las oficinas de la CEDH, ubicadas en Mariano Otero No. 685, Col. Tequisquiapan, o bien en las direcciones del interior del Estado: Tamuín No. 15, Col. Mirador en Cd. Valles; Insurgentes No. 204, Col. Centro en Matehuala; Moctezuma No. 203, Zona Centro en Cd. Fernández y en Privada Rogers No. 3, bajos, Barrio San Rafael en Tamazunchale, así como por correo electrónico: cedhpresidencia@outlook.com y buzonquejas.cedhslp@gmail.com.

Las propuestas se recibirán hasta el 31 de octubre de 2020, el jurado estudiará a detalle su contenido y elegirá a la persona ganadora tomando en consideración los merecimientos de cada candidatura, los elementos y documentos que acrediten los méritos de los mismos, valorando toda la información contenida en los expedientes, conforme a las reglas de la lógica y la experiencia.

El jurado será conformado por tres integrantes del Consejo de la CEDH, dos académicos y dos integrantes de la sociedad civil que gocen de reconocida trayectoria académica o social en materia de Derechos Humanos.

Una vez que el Jurado decida sobre el otorgamiento del premio, el presidente de la CEDH notificará de forma personal a la o el ganador, y el resultado se publicará en la página electrónica de la Comisión Estatal, así como en los medios de comunicación a más tardar el 7 de diciembre de 2020.

Como premio se entregará a la o el ganador un reconocimiento y una gratificación económica de veinte mil pesos.

Te puede interesar esta nota: Rechaza Congreso propuesta presupuestal de la ASE