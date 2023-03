Dan de baja a 12 elementos por no aprobar los exámenes de control y confianza

En lo que va de la administración estatal la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), en cumplimiento a lo que establece la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha dado de baja entre 10 y 12 elementos operativos que por alguna causa no aprobaron los exámenes de control y confianza.

Así lo comento el General Guzmar Ángel González Castillo titular de la SSPCE quien comento que después de un año de que hayan reprobado las pruebas, los elementos tienen otra oportunidad para repetir las pruebas.

Sin embargo y a pesar de que en esa segunda oportunidad si aprueben los exámenes, ya no pueden regresar a su trabajo como elementos de seguridad, “pueden hacerlo en otras áreas pero ya no en labores de seguridad, la ley establece que quienes no aprueben los exámenes de control y confianza serán dados de baja”

Sobre los elementos que hagan mal uso de sus armas de cargo, como el registrado recientemente donde un elementos termino con la vida de su pareja con su arma de oficial, el General dijo que ese ha sido el único caso que se tiene registrado en el periodo en que leva a cargo de la SSPCE.

Recordó que para la aplicación de los exámenes de control y confianza existe un convenio de colaboración con el instituto Temazcalli, “tenemos ese convenio para aquellos elementos que vayan a ser sometidos a las pruebas y una vez que las pasen satisfactoriamente son incluidos en la licencia oficial colectiva para el uso de armas de fuego”.

Agrego que es mínimo el personal que llega a salir positivo en el consumo de alguna sustancia, y en algunos casos se trata de medicamento controlado que por causa justificada o por estar bajo algún tratamiento médico lo consumen.

El examen toxicológico en el Instituto Temazcalli se realiza cada mes y de acuerdo con el resultado se analizan los casos, según el grado de intoxicación, se verifica y de ser necesario se les apoya con algún tratamiento psicológico de lo contrario son dados de baja.

El General Guzmar Castillo González destacó que en esta administración se enfatiza mucho en la aplicación de las pruebas con el fin de que se tengan elementos confiables y comprometidos con la seguridad de la población.