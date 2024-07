Culpa del Interapas, desperdicio de agua de la presa San José: diputado

“No es posible que se tuvo el tiempo suficiente para atender la problemática que representa la presa San José y ahora que llegan las lluvias, no estamos preparados para el aprovechamiento del vital líquido y sobre todo, tras haber enfrentado una prolongada sequía de varios años”.

Ello demuestra que el INTERAPAS es un organismo obsoleto e innecesario, ya que su falta de capacidad y atención genera que la población de Cerro de San Pedro, Soledad y la Capital se vean afectadas por el desabasto de agua, dijo el diputado José Luis Fernández Martínez.

Afirmó que mientras las colonias del poniente y norte de la Capital, así como gran parte de las familias de Soledad de Graciano Sánchez estén padeciendo por el suministro del agua, el Ayuntamiento de la Capital a través del INTERAPAS desfoga la presa de San José, generado un gran desperdicio de millones de litros cúbicos.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Sostuvo que gran parte de la población se encuentra molesta por estas decisiones de la autoridad municipal, al desperdiciar una gran cantidad de agua derivada de las reciente lluvias, pues las considera como una burla, cuando el organismo intermunicipal, perdió tres años valiosos para desarrollar y realizar las obras de desazolve, mantenimiento e infraestructura hidráulica para poder aprovechar el agua de la presa “San José”.

El diputado José Luis Fernández Martínez, dijo que como vocal de la Comisión del Agua de la LXIII Legislatura, solicitará información al INTERAPAS con el fin de conocer las condiciones reales de la presa San José, así como el funcionamiento de la planta potabilizadora de Los Filtros, al considerar que es necesario saber con exactitud la capacidad de agua que se potabiliza y se inyecta a las redes para el abastecimiento de las colonias de la zona metropolitana.

Es lamentable que el Ayuntamiento y el Interapas, pretendan desconocer su obligación para desarrollar las acciones que sean necesarias para el retiro del lirio acuático de la presa San José, pues durante la actual administración municipal, no se destinaron recursos para estas acciones, “esto sin tomar en cuenta que en la entonces gestión de ex alcalde Xavier Nava se destinaron millones de pesos para el retiro del lirio, lo cual, no tuvo resultados o posiblemente, nunca se aplicaron dichos recursos, lo cual también habría que investigarlo”, finalizó el diputado Fernández Martínez.