Cuesta de enero golpeó duro a comerciantes del Centro Histórico

El arranque de año para los comerciantes del Centro Histórico ha sido difícil, la llamada cuesta de enero ha golpeado fuerte al sector pues las ventas de algunos se encuentran por debajo del punto de equilibrio, siendo los negocios pequeños los más vulnerables y que han resultado mayormente lastimados.

Al respecto el presidente de la asociación Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, manifestó que desde el pasado las ventas no han repuntado y la actividad económica sigue en la misma tendencia a la baja, por lo que se vislumbra que este 2020 sea igual que el año anterior, con un escaso crecimiento en la economía local.

Consideró que muy probablemente el país esté cayendo en un proceso recesivo, lo que ha provocado que se pierda la confianza de los inversionistas en los diferentes sectores productivos, y “eso prende los focos amarillos para solicitar nuevamente al Gobierno Federal cambios en el tema de políticas públicas y economía”.

No obstante, comentó que es posible corregir “el daño” y recuperar la confianza en el sector empresarial pero es algo que le corresponde hacer al Gobierno Federal, debe dar señales contundentes que le garanticen al inversionista que hay certeza jurídica y estado de derecho para seguir apostando por México.

“Crecimiento económico basado en la confianza es la clave, no hay de otra, destruir algo toma un minuto pero reconstruirlo lleva días y no hemos visto señales que apuntalen a esa recuperación de la confianza, no las vemos sino por el contrario, todos los días sale una nota a favor de la desconfianza, y uno lo observa desde los mensajes que se da en la presidencia de la República”, expresó.