Cuerpo de Bomberos hace llamado a la población para evitar incendios en hogares

La temporada invernal es la más complicada para el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí debido a la cantidad de incendios, por lo que el comandante Adolfo Benavente Duque hizo un llamado a la prudencia de la población.

El comandante indicó que las principales causas de incendio en esta temporada son, en primer lugar la pirotecnia, seguido de sobrecargas de energía eléctrica, y en tercer lugar, incendios imprudenciales en terrenos baldíos originados sobre todo las colillas de cigarro que la gente arroja aún encendidas.

En ese sentido, emitió las siguientes recomendaciones para evitar incendios en el hogar: "estamos en la temporada de adviento, la gente pone las coronas de adviento con veladoras", la recomendación es que sean colocadas en platos amplios para que en caso de caerse, la veladora quede en el mismo plato sin alcanzar objetos que puedan incendiarse.

También sugirió que las series de luces navideñas que se colocan en los nacimientos y arbolitos, cuenten con instalaciones eléctricas adecuadas, que estén normadas, no sobrecargar las conexiones de energía eléctrica, y apagar los "foquitos" al irse a dormir o salir de casa.

En el caso de los árboles naturales, recomendó no colocarlos cerca de ventanas ni de muebles, ya que al haber un cortocircuito en las luces, puede incendiarse el árbol y extenderse a muebles o cortinas.

Así mismo, Benavente Duque exhortó a la población a no tirar basura en terrenos baldíos, no prender fogatas y no comprar pirotecnia, o en caso de hacerlo, quemarla el mismo día para que no esté almacenada en casa.

Señaló que a pesar de que en 2020 hubo una ligera disminución en cantidad de incendios durante Navidad a comparación de 2019, se espera que este año nuevamente repunte, "podemos atender 10 servicios simultáneos, pero pensamos que diciembre va a ser bastante pesado por la cantidad de situaciones de emergencia que se van a presentar".