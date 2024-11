Cuenta que expuso a Marylin Cote exhibe 2 casos en San Luis Potosí

En San Luis Potosí se han detectado dos casos de personas que ejercen especialidades médicas sin contar con las cédulas y, por lo tanto, la acreditación legal para dichas prácticas.

En la cuenta de X “Charlatanes Médicos” -que fue la misma que detonó el popular caso de Marylin Cote, la abogada poblana que se hizo pasar por especialista en psiquiatría-, se expone a dos personas que ejercen la medicina en San Luis Potosí, sin contar con una cédula profesional que les acredite para los servicios que ofertan.

Uno de los profesionistas señalados radica en el municipio de Cárdenas y se ostenta como médico especialista en Ginecología y Obstetricia por el Centro Médico ISSEMYM de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM); sin embargo, como lo constató este medio, dicha persona no cuenta con una cédula profesional que lo acredite como especialista en este campo. En cambio, la cédula profesional que expone en sus recetas lo acredita solamente como Médico Cirujano egresado de la Universidad del Valle de México, campus Querétaro.

Abriendo la semana con otro caso en #SLP



Dice ser Ginecólogo pero no tiene cédula de especialidad.



Hace USGs que dicen que están todos mal hechos, por lo general.



Otro alucín que se cree lo que no es...



Otro más al muro de #charlatan pic.twitter.com/ZgGOoTKRfX — Charlatanes Médicos (@CharlatanesMed) November 11, 2024

En comentarios de la publicación donde lo exponen, usuarios de esta red social señalan que esta persona sí hizo su residencia en Ginecología y Obstetricia; sin embargo, otros explican que el haber hecho una tesis no lo acredita como especialista si no existe una cédula profesional de por medio.

Esta persona presuntamente ofrece servicios como ultrasonidos 3D y 2D, atención de parto y cesáreas, embarazos, miomas, atención de sangrados vaginales, alteraciones en la menstruación y consulta general; sin embargo, al hacer una búsqueda de su cuenta de Facebook ya no se encuentra ningún resultado, salvo un video de hace dos años donde se ofertan sus servicios.

El segundo caso corresponde a un hombre que se ostenta como dermatólogo y especialista en medicina estética y dermocosmética, quien presuntamente opera en el municipio de Rioverde.

Este medio realizó una búsqueda en el Registro Nacional de Profesiones, cuyo resultado arrojó que esta persona no cuenta con ninguna cédula profesional propia; en cambio, la primera de las cédulas que presuntamente lo acredita como dermatólogo no existe, mientras que la segunda cédula corresponde a un contador público y la tercera corresponde a una persona que se recibió como ingeniero civil hidráulico en 1951 y a alguien que se especializó en medicina familiar en el año 2000.

Además, al realizar una búsqueda con su nombre y profesión, es posible comprobar que tanto en Facebook como en Instagram fueron eliminadas sus cuentas profesionales, mientras que su perfil personal ha sido restringido.

Para la sobremesa, sobrinos.



Un "dermatólogo" en #SLP



Es otro que se roba las cédulas; la primera no existe, la 2da es de un Contador y la última es de un Médico Familiar e Ingeniero Civil.



Otro más que es un #charlatan pic.twitter.com/JNC9cDnhLf — Charlatanes Médicos (@CharlatanesMed) November 8, 2024

Reconoce especialista casos de médicos falsos en San Luis Potosí

Elisa Castro Grespan, adscrita al área de psicología en Salud Mental del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, considera que actualmente hay un déficit de psicólogos y psiquiatras capacitados para la valoración de la población y esto obedece a que ahora la demografía local “es muy grande”, pero además porque los especialistas no están totalmente capacitados para ofrecer la atención que se requiere.

“La gente certificada no cumple con todas las credenciales, ejemplo de ello, hay médicos generales recetando medicamento controlado que debería de ser por valoración psiquiátrica o hay psicólogos dando consulta, cuando no tienen todavía la cédula y el título”.

Añadió que, en el caso de la psicología o psiquiatría en San Luis Potosí, no se han detectado problemas similares a los de Marilyn Cote, mujer que se hacía pasar por psiquiatra en el estado de Puebla, usando cédulas profesionales falsas y promesas de curar la depresión y la ansiedad en solo 8 días.

“En el área de salud mental es más difícil identificarlo porque sería muy difícil de rastrear”, agregó.

Castro Grespan reconoció también que han existido problemas de algunos presuntos profesionales que tienen identidad falsa en San Luis Potosí, sobre todo en el área estética o maxilofacial, donde se han tenido que cerrar consultorios por hacer una mala praxis, hacer cirugía sin consentimiento o en áreas no esterilizadas o no aptas para esto.

Sobre el impacto del autodiagnóstico en salud mental en San Luis Potosí, señaló que este se puede entender después de que se acude al médico, porque cuando una medicina o un tratamiento no van acorde a lo que se siente, el paciente no busca otros especialistas, sino que se automedica buscando en internet, lo que les genera graves consecuencias a corto plazo.

Puso como ejemplo que, si uno pone un antidepresivo, un ansiolítico en cualquiera de las inteligencias artificiales o directamente en los buscadores, ahí salen efectos secundarios y casi siempre son negativos, como ideación suicida, ataques de ansiedad, vómito, diarrea.

“En muchas de las ocasiones, los pacientes deciden no tomar estos medicamentos por el efecto secundario que puede generar a pesar de que lo necesiten o caemos en malas manos en el aspecto de que hay psicólogos que simplemente deciden sugerir algún tipo de tratamiento alternativo que también podría tener efectos negativos para la salud, ejemplo de ello pueden ser la herbolaria, el uso de algún medicamento que no sea como tal dirigido para la salud mental”, explicó Elisa Castro.

Elisa Castro señaló que la existencia de las redes sociales juegan en contra para los psicólogos porque asegura que la gente toma muy en cuenta lo que encuentran en TikTok y si ahí les dicen que tienen un trastorno hay muchos pacientes que ya no quieren ser tratados en los consultorios “cuando realmente no han sido diagnosticados clínicamente, muchas de las cosas que aparecen en las redes sociales, en cualquiera de ellas, a lo mejor sí están fundamentadas, pero es una pequeña parte en artículos, pero lo demás es conocimiento cotidiano, entonces llegan a mi consultorio aquí en el hospital, pacientes que dicen que tienen algo muy grave o que no quieren tomar algo o que han dejado tratamientos por lo que han leído en redes sociales y eso es difícil de trabajar”.

Finalmente, la especialista hizo un llamado a la población potosina a cuidar de su salud mental: “recuerden que nosotros aquí en el Hospital Central contamos con psicólogos y psiquiatras calificados y en su momento el área de urgencias y los pueden derivar a la clínica psiquiátrica donde tendrían la atención oportuna”.