Cubren demanda de secundarias con turnos vespertinos en SLP

"Las indicaciones son que ningún alumno se nos quede sin matrícula, es más, estamos tratando hasta de abrir algunos turnos vespertinos para darle cabida a la demanda educativa, sobre todo tenemos en secundaria", indicó Crisógono Sánchez Lara, director general del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER).

A nivel nacional, se ha dicho que alrededor de un 25 por ciento de los alumnos durante este ciclo escolar van a entrar reprobados a preparatorias, inclusive este fenómeno alcanza a las universidades “en el caso nuestro no se ha dado este fenómeno, porque de una manera u otra le buscamos la forma de que los maestros no reprueben al alumno, pues ya sea a través de encomendar un trabajo o una investigación alguna actividad para poder salvar en su momento, el que no hayan tenido clases de manera presencial y perjudicados justamente por la cuestión de llevarle el proceso de enseñanza”, señaló Sánchez Lara.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

El funcionario informó que no se puede negar la educación a nadie “porque son las indicaciones del Gobierno y naturalmente aquellos alumnos que llevan bajo promedio, por lo que sea, el maestro tiene el compromiso de buscar la forma de irlos regularizando”.

Añadió que los problemas educativos que siguen manteniendo los jóvenes están en áreas como las matemáticas, pero afortunadamente no salen tan mal. “La prueba está que ahorita, por ejemplo, en química, en biología tenemos 12 alumnos que sacaron en los primeros lugares, después de que se dio esta crisis de la pandemia se ha ido regularizando la actividad académica”.