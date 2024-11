¿Cuándo y cómo se define el resultado final de las elecciones en EU?

En la conferencia de El ABC de las elecciones de Estados Unidos que impartió Mark P. Jones, aseguró que los resultados de votaciones de este primer martes del mes de noviembre para México serán conocidos. No habrá graves sorpresas para nadie.

“Creo que la mejor manera de pensar en la política exterior, si gana Kamala Harris, vamos a tener una política exterior muy parecida a la gestión de Biden y si gana Trump será una política exterior a lo que tuvo en su época. En temas de migración y seguridad fronteriza, probablemente es donde el contraste sea más fuerte, Trump seguramente no va a llegar a una deportación masiva, pero sí un filtro más fuerte, mirar quién pasa por la frontera, su perfil, sus antecedentes, devolver a la gente más rápidamente a su país, una negociación con el gobierno mexicano de devolver a los migrantes”.

Este 5 de noviembre se desarrollan las elecciones presidenciales en la unión americana y la Embajada de Estados Unidos en México, hizo una fuerte convocatoria para periodistas de este país para que conocieran todo lo relacionado a este proceso político electoral.

Kamala Harris del partido Demócrata, Donald J. Trump del partido Republicano -estos son los que se discuten la presidencia-, Cornel West candidato independiente, Jill Stein del Partido Verde, Chase Oliver del partido Libertario, y Randall Terry del partido Constitucional –estos cuatro candidatos solo pelean por el 1 o 3 por ciento del voto popular y no tienen mucho impacto-, son los seis aspirantes a la presidencia de la nación vecina.

El investigador de Ciencias Políticas del Baker Institute de Estados Unidos, explicó que se elige a un presidente, un tercio de senadores nacionales, renovarán 435 diputados nacionales y en esta ocasión eligen a 11 de 50 gobernadores más Puerto Rico.

Un tema distinto a la gran mayoría de los países del mundo es que tienen un sistema federal en cuanto al manejo de las elecciones “tenemos 50 estados más el distrito de Columbia y cada uno de esos estados maneja las elecciones, no tenemos algo parecido al Instituto Nacional Electoral, INE. Cada Estado está a cargo de manejar sus propias elecciones y para el colmo incluso el Estado no está en control del proceso electoral, pero lo que sí son los condados. Cada condado es responsable de llevar las elecciones, pues tenemos un sistema muy descentralizado, donde el Estado está en control pero quien realmente maneja la elección son los condados”.

Los resultados de las elecciones ocurren en diferentes momentos, debido a las distintas zonas horarias del país, por lo que tienen un sistema con sus propias reglas sobre muchos temas. Ejemplificó que en el caso del empadronamiento se maneja a nivel estatal, en algunos estados tienen que empadronarse 30 días antes del día de la elección para poder votar, en otros estados se pueden empadronar el mismo. En algunos lugares como California hacen casi toda la votación por correo. En Texas nadie vota por correo.

Habló sobre la intención del voto para Kamala Harris que era del 48.6 por ciento, mientras que Donald Trump tiene una intención de voto de 47.5 por ciento, es decir sólo hay una ventaja de 1.1 por ciento, pero realmente no vale porque no tienen una lección nacional “los Estados Unidos no tenemos un voto popular, lo que tenemos es un Colegio Electoral donde cada Estado tiene un número de electores que es igual a su número de representantes en la Cámara de Representantes y su número de senadores, la distribución de eso se hace cada 10 años por población, es decir que un Estado tiene un número diputados en la representantes que es proporcional”.

Los estados de Nevada, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, son los lugares que deciden la elección de este 2024, donde de esos no están tan parejos los aspirantes y no se prevé que hubiera un voto competitivo, por lo que se cree que el resultado de las elecciones esté disponible hasta el jueves próximo.

Sobre el voto latino argumentó que Donald Trump, tiene más apoyo que Kamala, específicamente en el sector de los hombres, en la clase trabajadora, porque es muy popular. En el caso de los mexicanos, los que hablan español y que tienen ya varias generaciones en la unión americana son los que votarán por él.