CTM alerta por posible fraude en plaqueo de autos chocolate en territorio potosino

La CTM no impulsa, valida, ni realiza un programa de plaqueo para vehículos de procedencia extranjera en San Luis Potosí porque se estaría afectando la Industria Automotriz Nacional, a los trabajadores y sus familias que dependen de este sector. Así lo manifestó Melitón Rangel, secretario de Agricultura y Asuntos del Campo del comité estatal de la Federación de Trabajadores del Estado.

Recordó que a finales del año pasado (octubre de 2019) el Senado de la República frenó la iniciativa que pretendía autorizar la legalización de autos de procedencia extranjera en México por tanto no hay condiciones, ni oportunidad de que se pueda realizar un proceso de regularización.

"La CTM tiene en San Luis Potosí el 70% de los contratos colectivos firmados con armadoras y empresas proveedoras de la industria automotriz por lo que desconocemos cualquier acción o programa de plaqueo donde se utilice indebidamente nuestro logotipo; máxime que es marca registrada, por lo tanto, nos reservamos el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes".

La CTM y la Federación de Trabajadores de San Luis Potosí no responderán por pagos, acuerdos o trámites que se realicen por el supuesto programa de plaqueo de autos de procedencia extranjera. Al contrario conmina a la población a no adquirir placas que no sean expedidas directamente por las autoridades, pues al no estar registradas en el padrón vehicular, carecen de toda legalidad para circular.

Lo anterior debido a que en días pasados personas que se acreditaron indebidamente como integrantes de la CTM dieron a conocer un supuesto programa de plaqueo para autos de procedencia extranjero realizando cobros y utilizando el logotipo de nuestra organización por lo que alertamos que podría tratarse de un fraude, "porque ni nuestro líder nacional, Carlos Aceves del Olmo, ni el líder estatal Emilio de Jesús Ramírez Guerrero avalan o reconocen ese supuesto programa".