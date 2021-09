Cruzó por tiempos difíciles, pero un trasplante le cambió la vida a Melanie

Un trasplante renal le devolvió la vida a Melanie, hoy tienen la oportunidad que muchos no han tenido, al no ser beneficiarios de una donación de órganos; el equipo médico multidisciplinario del Hospital General de Zona (HGZ) No. 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, hoy cuenta la historia de está joven de 20 años de edad.

Desde hace cuatro años enfrentaba insuficiencia renal crónica, pero el pasado 19 de agosto, transformó su realidad porque recuperó la esperanza de vida al ser trasplantada de riñón, pues años atrás vivió tiempos muy difíciles por el deterioro de su salud.

Alejandro Ávila Infante, médico cirujano del Programa de Trasplantes del HGZ No. 50, refirió que la joven fue diagnosticada con enfermedad crónica renal secundaria a enfermedad poliquística.

El protocolo de trasplante es complejo debido a que requiere una gama de estudios donde intervienen diversas ramas de la Medicina, así como estudios de compatibilidad del donante, que en este caso específico fue de familiar directo, el padre de Melanie.

Las expectativas son muy positivas para la paciente, debido a que ya no está sujeta a una máquina de hemodiálisis y ha recuperado su calidad de vida. Ahora, dijo, debe mantener los cuidados pertinentes para el órgano que le fue donado.

El primer año fue el más difícil, al enterarse del diagnóstico de insuficiencia renal. “Fue un gran impacto para mí y mi familia, pues no sabíamos nada de esta enfermedad”.

Luego, al continuar su atención médica, comentó que se encontró con el apoyo del personal médico del IMSS, quienes en todo momento le brindaron la información y atención necesaria.

“Fueron tres años con tratamiento de diálisis y hemodiálisis, realmente es una situación muy difícil, pero siempre se debe mantener la lucha”.

La joven hace un llamado a la población en general a fomentar la cultura de la donación de órgano y brindar su aceptación, porque es un regalo de vida para muchas personas cuya salud se encuentra en deterioro.

