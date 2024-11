Cruz Roja reactiva traslados en ambulancia pese a crisis financiera en SLP

Cambiaron de opinión y recapacitaron en torno al cierre de los servicios de socorro en la delegación estatal de la Cruz Roja Mexicana, sólo tendrán restricciones. En tanto, están en planticas con el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, para ver posibles soluciones a la crisis financiera que enfrentan.

Jesús Aarón Cerecero Sánchez, subdelegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, comentó “estamos abiertos tanto en el tema del hospital como en el área de socorros, si hemos tomado algunas medidas de restricción sobre todo en temas de gasolina, en tema de del manejo de las mismas unidades, pero se está trabajando con la normalidad este que pudiéramos decir, que llevamos día a día”.

Inclusive ejemplificó que, por la mañana del miércoles 13 de noviembre, se atendió una explosión de una pipa de gas en el área de Peñasco y así mismo algunos otros incidentes en la capital potosina, “entonces, pues estamos realizando nuestra operación normal”.

La crisis presupuestal que se vive en todo el país, les hace insistir en la permanente invitación a la población potosina para que los apoye, “viene el tema de nuestra colecta anual que se realiza en el mes de febrero o marzo y, pues obviamente es de mucha ayuda para nosotros. A su vez, el Congreso del Estado asigna un presupuesto a diferentes asociaciones no gubernamentales, como Bomberos y Cruz Roja, entonces estamos ahorita por iniciar las pláticas para que se pueda seguir contando con estos apoyos”.

También tienen esperanza de la gestión directa que tienen con el secretario general de Gobierno para que se puedan brindar apoyos en tiempo y forma.

En el tema de socorros, menciona que tienen problemas con las unidades vehiculares, pues desde el año 2018 no las han podido renovar a falta de presupuesto, “estamos haciendo nuestras gestiones con áreas empresariales, áreas gubernamentales para poder poco a poco tener la renovación del parque vehicular”.

Una forma de salir de este problema es que están valorando entrar a un concurso con la Cruz Roja Nacional para ver si pueden acceder a equipo nuevo, pero para ello, aquí también tienen que cumplir con algunos requisitos que esperan conseguir.

Cruz Roja es una institución de asistencia privada, pero no es una institución de utilidades, y espera que haya donativos para continuar su trabajo, sentenció que los dichos de las últimas horas sobre el cese de actividades en el área prehospitalaria obedece a una inercia de algunos retrasos que se han venido sufriendo en el tema presupuestal “que más sin embargo reitero, en nuestro caso no podría hablar yo por las otras 56 instancias, pero nosotros hemos recibido una atención del secretario de Gobierno que ha estado al pendiente, diciéndolo claro, si hay un atraso, más sin embargo, hay la intención de estar al corriente y al menos, nosotros estamos en la capacidad de operación. No quisiera mentir ni precisar, pero debe de andar por ahí de tres meses”.