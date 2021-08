Cruz Roja en SLP al borde de la quiebra, planean despidos masivos

La delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana se encuentra en crisis financiera y está tomando la decisión de despedir a muchos de sus trabajadores, pues la situación ya es insostenible, reconoció el titular del organismo sanitario en la entidad Jesús Ernesto de la Maza Jiménez. Al igual, varias instituciones del Estado, están dejando sola a la institución.

Desafortunadamente aquellos que se solidarizaban con la Cruz Roja Mexicana, ya no han podido hacerlo, hecho que tiene al borde de la crisis económica a esta entidad de salud.

Titular de la Cruz Roja Jesús Ernesto de la Maza Jiménez | Patricia Calvillo

Apenas hace unos meses, inició la Colecta 2021 dónde buscan allegarse de recursos para hacerle frente a las necesidades financieras y humanas de la institución, sin embargo, van muy por debajo de la meta con menos del 80 por ciento de lo recibido el año pasado "vamos mal, tenemos recaudado a la fecha un millón 200 mil pesos de una planeación que teníamos del orden de 7 millones de pesos, esto nos pone en una situación verdaderamente crítica".

Señaló que quienes más han contribuido con el organismo sanitario son los miembros de la iniciativa privada, sobre el orden de un 70 por ciento, la población potosina en un 20 por ciento y las instituciones gubernamentales se han quedado muy abajo con un 10 por ciento.

Está preocupado por este olvido gubernamental, ya que recordó que desde hace dos años el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, les prometió dos ambulancias que serían entregadas el año pasado, sin embargo, no se ha recibido nada y sin justificante alguno, debido a que el Secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, ni siquiera les ha dado una cita para hablar de este tema pendiente.

"Ya se va a terminar la administración del gobernador Juan Manuel Carreras y vemos que sea difícil que nos cubran lo que quede autorizado este tema dentro del presupuesto, este apoyo nos permitía seguir dando servicios, mientras que nosotros colaborábamos con otros asuntos como es el pago de los trabajadores, insumos, operadores, técnicos, pero estamos viendo que ahora tenemos hasta problemas con los proveedores, que de buena voluntad nos dan créditos, sin embargo todo llega hasta cierto momento y estamos en un momento complicado".

Ernesto de la Maza Jiménez, está esperando a que le terminen de asignar un presupuesto a la Cruz Roja en el Congreso del Estado, mismo que desde el mes de abril pasado no han recibido, pues los diputados se comprometieron que para principios del mes de septiembre pudieran cumplir con una promesa económica.

"No nos han dicho porque, no nos han dado las ambulancias que nos habían prometido, no nos han dado citas, ni tampoco hemos pasado con cepos directos a las oficinas como se hacía en años anteriores para ayudar a la institución que es de todos".

Hoy está a poco tiempo de despedir a personal que labora desde ahí, porque ya no tienen dinero para la nómina, ni para los insumos y equipo que se requiere para la institución "ahora sí estoy muy alarmado con esto, y estoy pensando en llevar a cabo un ajuste de personal en un 20 por ciento en primera instancia".