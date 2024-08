Cruz Roja en equilibrio para este año; invitan a carrera atlética

Jesús Ernesto de la Maza Jiménez, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, asegura que están buscando fuentes de financiamiento, aunque sí bien no están en época de bonanza tampoco se encuentran en una difícil etapa financiera como ha ocurrido en otros momentos en que ha tenido que cerrar espacios sanitarios.

“Realmente el recurso nos falta, pero no estamos tampoco en una condición de considerar nuestros servicios hacia la población, estamos viendo buscando alternativas, como son las fuentes de financiamiento como son la iniciativa privada a través de las empresas y el público en general”.

Refirió que en la delegación cuentan con el Centro Universitario de la Cruz Roja que les permite de alguna forma apoyarse para conseguir los necesario para la institución “tenemos y sabemos de los retrasos, pero no tenemos problemas de dinero, nos hace falta el dinero, pero no tenemos la necesidad tan grave de ello”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

El año pasado tuvieron que cerrar un turno en la noche, este año no pasará debido a que afortunadamente no están en condiciones de emprender medidas tan drásticas, “no estamos en Jauja pero si estamos en una condición normal que nos permite atender todas las necesidades de la población”.

Sobre las condiciones actuales de la Cruz Roja refirió que están en un punto de equilibrio “realmente no estamos en utilidades, no tendríamos porque somos una institución que no se presta a ello, pero estamos en un equilibrio, de repente con déficit, de repente con superávit”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Lamentó que sus finanzas no hay permitido que ellos incorporen unidades nuevas pues en cuatro años no han podido incorporar una sola unidad nueva “en este tiempo, el uso del equipo es uno tremendo, nos va mermando mucho, obviamente tiene un efecto económico, también fuerte por las reparaciones mecánicas, por el uso de la gasolina”.

Aprovechó para invitar a la Población potosina a participar en la carrera de la Cruz Roja que se va a registrar el próximo 8 de septiembre, “hay comisiones que tenemos integradas para ir manejando cada uno en su área de responsabilidad, la carrera aprovecho el medio de ustedes, para que por favor, difundan que tenemos esa carrera en donde lo más importante es la convivencia familiar para nosotros, cómo se pueden inscribir es en la propia delegación, en el Centro Universitario, tenemos este oficinas abiertas para que puedan hacerlo, el costo es de 300 pesos por inscripción en las carreras de 5 y 10 km y 250 pesos en una caminata de 3 kilómetros”.