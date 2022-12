Cruz Roja dejó de prestar servicio por las noches en SLP

Por la falta de recursos económicos, a partir del pasado 1 de diciembre, la delegación estatal de la Cruz Roja, suspendió su turno nocturno y ha dejado de prestar auxilios en ese horario, reveló el delegado estatal, Jesús Ernesto de la Maza Jiménez.

“Tuvimos que vernos en la necesidad, que no lo queríamos y lo estuvimos aplazando, de cerrar el turno nocturno, razones obviamente la falta de recursos, no pudimos sostener el monto de erogaciones que tenemos en ese turno con doctores, enfermeras, personal de limpieza y con una serie de factores que no nos permitía hacerlo y tuvimos que cerrar a partir del primero de diciembre”.

A raíz de esta situación hubo una buena respuesta de la sociedad civil, no en la medida en que se requiere, pero están tratando de cambiar esta situación para poder reabrir el turno nocturno lo antes posible.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

El delegado Estatal de la Cruz Roja, aseveró que el reto es que la institución sanitaria nacional pueda volver a operar al cien por ciento los 365 días del año, lo cual esperan que sea pronto con apoyo de las autoridades y de la ciudadanía en general.

Por el cierre del turno nocturno se tuvieron que hacer algunos ajustes de personal, pero los despidos no fueron de más del 10 por ciento, ya que se privilegió el reacomodo de personal en actividades internas, básicamente enfermería y servicio médico.

Se desconoce cuántos servicios se han dejado de prestar, “desafortunadamente el mes de diciembre, es uno de los meses más socorridos por parte de la población, por accidentes en los hogares y vehiculares”.

