CROM avanza favorablemente en legitimación de contratos colectivos

De las 150 organizaciones sindicales que están adheridas a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en San Luis Potosí, un 20 por ciento han cumplido ya con su trámite de legitimación y registro de sus Contratos Colectivos de Trabajo, y en todos ellos se ha tenido una respuesta favorable del 90 por ciento de los trabajadores, sin conflicto alguno.

En entrevista el secretario del Interior de esta Central Sindical, César Lara Rocha, señaló que, aunque algunas empresas veían con nerviosismo las nuevas reglas que impone la Reforma Laboral, al menos en la CROM les ha ido muy bien, “a pesar de ser un sistema nuevo”, por lo que, esperan y confían que se podrá cumplir con el objetivo de legitimar el 100 por ciento de los contratos colectivos, en el tiempo que establece la Ley Federal del Trabajo.

En ese sentido, reconoció que en un inicio había cierta incertidumbre respecto al proceso de legitimación, pero, más que nada porque tanto las empresas y los sindicatos se están enfrentando a un tema que era desconocido.

“Es un tema donde tenemos que manejar plataformas a través de tecnología a la que no estábamos acostumbrados, además es un tema que no les toca a ellos (a los empresarios) sino que nos toca a los sindicatos, y cuando no estás cerca de un sindicato no crees que es de fiar o que pueda dominar estos temas, entonces a lo mejor ahí sí hay cierto nerviosismo, sin embargo, hoy con los procesos que han sido muy claros las empresas ya saben lo que tienen que hacer", comentó.

Lara Rocha destacó la importancia de llevar a cabo este proceso, pues con la legitimación de un contrato colectivo, se avala no sólo el documento y su contenido, sino también a su sindicato y a su central obrera.

Finalmente, consideró que el hecho de que estén avanzando bien los procesos de legitimación, es muestra de que tanto la central obrera como los sindicatos hacen su chamba y están cerca de los trabajadores.

