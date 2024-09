Critican mitin de ministras a favor de la reforma judicial

Lo ocurrido con las ministras Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf, da indicios de lo que viene en el futuro si se aprueba la reforma judicial, consideró Ana Laura Aguilera Mena, secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de San Luis Potosí.

Este jueves las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz participaron en un mitin con jóvenes, a favor de la reforma judicial, ahí, Ortiz Ahlf presumió ser fundadora de Morena; cuestionada al respecto, la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de San Luis Potosí señaló que este acto da indicios de lo que viene con la reforma judicial.

Destacó que con dicho evento “estamos viendo la politización de los juzgadores cuando no debe ser así, los juzgadores no deben tener partido, no deben responder a los intereses de un partido sino a los intereses de la población”, y es que subrayó que los partidos políticos tienen su propia ideología e intereses, que no siempre son en beneficio de todos.

Por ello consideró que al participar en este tipo de actos, pareciera que las ministras se encuentran ya en campaña, además de que lo ocurrido hace ver la importancia de la independencia judicial, pues el hecho de que se designe a jueces y ministros electos por voto popular pudiera hacer tendenciosos sus fallos, a favor de quien lo elige, cuando el compromiso de un juzgador tiene que ser solamente “con la Constitución y la ley, con las normas y los derechos humanos, no con quien le conviene porque lo pone”.

La funcionaria judicial indicó que la lucha de los trabajadores del Poder Judicial no es únicamente por sus derechos laborales, y que inclusive están a favor de que se aplique una reforma judicial, siempre y cuando ésta realmente ayude a mejorar la impartición de la justicia en México.

Debido a ello dijo esperar que los senadores sean conscientes de la importancia de esta reforma, que analicen si va a cumplir los objetivos que se usaron como argumentos, o hagan las modificaciones necesarias para que la reforma sea en beneficio de la población.