Critican entrega de camiones a municipios

El regidor capitalino Christian Azuara Azuara criticó la entrega en comodato de camiones recolectores de basura a otros municipios, cuando en la ciudad se necesitan. Dijo esperar que esa "obra de caridad" no tenga tintes políticos.

La víspera, en un comunicado, se dio a conocer que el alcalde Francisco Xavier Nava Palacios entregó a otros municipios varias unidades recolectoras de basura, siendo los beneficiados Ciudad del Maíz, Catorce, San Martín Chalchicuautla, Villa de Arista, Zaragoza y Villa de Guadalupe.

El alcalde reconoció que los vehículos que se facilitaron como préstamo son propiedad del Ayuntamiento de San Luis Potosí, acreditados y registrados como bien de San Luis Potosí.

A su vez, el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Israel Esparza Rodríguez, alegó que el servicio de recolección en la ciudad no se verá afectado en ninguna forma.

Sin embargo, el regidor Azuara Azuara señaló que la capital tiene necesidades, y se preguntó que si tales vehículos le sobraban, por lo que pidió que se informe a detalle de dónde está saliendo ese recurso.

Señaló que el Cabildo no fue enterado del trámite y, por tanto, no lo autorizó. "Desconocemos la información, no sabemos si son camiones nuevos ni de dónde vino el recurso", dijo.

Asimismo, dijo esperar que la acción no tenga un tinte político, porque antes de voltear a ver a otros municipios hay que ver las necesidades de la ciudad, que son muchas.