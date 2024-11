Critica UUZI a diputados por reformas laborales, "no han sido empleados o patrones"

Los legisladores han aprobado una reforma laboral tras otra sin considerar el impacto de las mismas, ya que no han sido trabajadores ni patrones, consideró José Enrique Villafuerte Hernández, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

A nivel nacional se ha manejado la posibilidad de que este mismo año queden aprobadas las reformas para reducir la jornada laboral y para aumentar los días de aguinaldo; al respecto, Villafuerte Hernández señaló que en el país “las reformas laborales han estado a la orden del día”, pues ya se aprobó la reforma de licencia de paternidad por 20 días hábiles más sábados y domingos, aumentaron al doble las vacaciones, y se aprobó la “ley silla”.

Manifestó que esta serie de cambios han sido aprobados, al parecer sin conocimiento de sus implicaciones por parte de los diputados, “como los diputados en su gran mayoría no han trabajado en la Zona Industrial, no han sido empleados ni tampoco patrones, prácticamente su vida ha sido en otro ramo, en la política o como empleados de gobierno, no conocen, y como no saben es muy fácil aprobar”.

Destacó que todos estos cambios repercuten en la productividad y las pequeñas empresas son las más “golpeadas”, pues por ejemplo, con la reducción de la jornada laboral, un negocio que tiene cuatro o cinco trabajadores, y es un negocio que abre todo el día, se verá obligado a contratar más personal, es dese va duplicar su nómina, o tendrá que pagar horas extra, “todo va en demérito de la productividad, y esa micro empresa acaba cerrando y se termina el trabajo, entonces lejos de beneficiar viene a perjudicar”.

Indicó que desde su punto de vista, México “no necesita ahorita estar descansando gente, lo que necesitamos es ser más productivos y tener mejor nivel de vida”, pues destacó que si bien el aumento del salario fue más alto, también subió el costo de la vida, “apreciamos que no es el momento en el país, ni estamos en condiciones para estar cambiando, porque después van a querer reducir más; (los diputados) no le piensan muy bien, no están metidos en la materia porque no lo han vivido”.

Reducción de jornada laboral es inminente: Aderiac

Por separado, Vicente Aguilar Ordaz, director ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano A.C. (Aderiac), manifestó que la tendencia a nivel mundial, es reducir las horas de trabajo, por lo que dijo considerar que “lejos de ponernos reacios hay que buscar los esquemas de cómo lo vamos a adoptar, porque va a pasar tarde o temprano”.

En ese sentido, señaló que el reto es mantener la productividad con menos horas de trabajo, “si no somos productivos y además reducimos la jornada, nos va a ir muy mal”; y es que a pesar de que México es uno de los países donde se trabaja más horas por semana en Latinoamérica, también es uno de los menos productivos.