Cristina lucha contra el cáncer por segunda vez

Su rostro dibuja las facciones de la determinación y valentía, que solo una mujer puede tener al enfrentarse a la adversidad con la mejor actitud que posee en sí misma. Templanza, fe y por supuesto el amor tan grande que le tiene a la vida, es lo que a la maestra en educación preescolar, Cristina Zapata Muñoz le ha ayudado día con día a enfrentar una enfermedad que hoy más que nunca la ha puesto a prueba.

Cáncer Cervicouterino es el diagnóstico al que hoy hace frente esta valerosa mujer, también de la mano de su compañero del alma, su esposo Rodolfo Joel Medina Ruiz. Ambos decidieron crear una página en la red social de facebook llamada “Fuerza Cris”, para poder obtener recursos que les ayuden a solventar los gastos del tratamiento oncológico que enfrenta Cristina.

Hola!! De corazón te agradecemos por ayudar a nuestra causa, sabemos que son tiempos difíciles para todos por la... Publicado por Fuerza Cris en Jueves, 4 de febrero de 2021

Rifas, venta de accesorios y bazares, son algunas de las dinámicas que familiares, amigos y su resiliente esposo, han puesto en marcha para poder pagar los costos médicos de esta admirable Maestra de 39 años de edad.

Enterarse del diagnóstico de Cristina no fue fácil, sin embargo, ella y su pareja decidieron tomar este proceso con calma y con el mayor aplomo posible, “Decidimos enfrentar la situación como es. Cris la verdad siempre ha mantenido una mentalidad positiva y sabíamos que no había tiempo para lamentarnos. Entonces nos pusimos en marcha, visitamos doctores y analizamos las posibles soluciones, esa ha sido la clave de haber superado sus anteriores diagnósticos de cáncer en 2018 y 2019. Como lo es ahora; el haberlo detectado temprano, atenderla y estar al tanto de su proceso. No quedarnos estáticos y seguir avanzando nos sirve para obtener soluciones”, refirió Rofolfo con una empatía que desborda su alma.

Cristina con una voz suave y una mirada serena que la caracteriza, cuenta lo arduo que ha sido el proceso de haber estado en remisión y posteriormente enterarse que esta enfermedad se le presenta nuevamente.

“Después de un tiempo quedé en remisión yendo a consultas cada tres meses y dimos por hecho haber superado la batalla. Continuamos con nuestra vida normal. Pero en el 2019 me detectaron un quiste de ovario, me intervinieron y retiraron los dos ovarios. Afortunadamente a la hora de realizar la biopsia no sale ninguna célula cancerígena”.

“Ya después consultando con los médicos, me recomiendan hacer seis sesiones de quimioterapia y una radiación IMRT, la cual es una radiación especial ya que mi cuerpo ya está radiado. Entonces logré estar en remisión, continúe con mi vida, nos casamos e iniciamos trámites para realizar una adopción”.

Después de llevar una vida en completa tranquilidad, el cuerpo de Cristina volvería a luchar por su entera salud, donde actualmente tiene que someterse a Quimioterapias y Radioterapias recomendadas por los Oncólogos. “En una de las consultas de septiembre del 2020 apareció algo inusual en una tomografía, me realizaron un PET que salió con una actividad anormal en el cérvix y deciden volver a operar y revisar. Una intervención complicada porque a pesar de que la tumoración era pequeña estaba muy cercana a la vejiga, afortunadamente y gracias a los médicos, se pudo retirar el tumor el 24 de noviembre, con lo cual nos damos cuenta que el cáncer ha vuelto”.

Hoy me enfrento a este reto y decido que no hacer nada, NO ES UNA OPCIÓN.... Gracias a todos por acompañarme en este proceso. 💟 Publicado por Fuerza Cris en Lunes, 1 de febrero de 2021

Este último diagnóstico le ha requerido a este joven matrimonio, el tener que superar difíciles momentos en su economía familiar todo para poder costear el tratamiento de Cristina, el cual es muy costoso.

“Es por ello que creamos la página y la campaña “Fuerza Cris” para que ella tenga lo necesario y tenga a la mano cómo sobrellevar este proceso. Hacer nada, no es una opción, por eso seguimos avanzando por esta necesidad económica para que ella tenga su tratamiento completo. Un grupo de amigos muy allegado a nosotros nos organizamos e hicimos lluvia de ideas para recolectar donativos en medio de una pandemia, lo cual ha dificultado el realizar algunas actividades. “Fuerza Cris” lleva a cabo actividades de manera virtual para no exponer a las personas que nos quieren ayudar, las cuales consisten en venta de boletos de rifas y bazares en línea. También pequeños negocios y micro empresas se han unido a la causa realizando donativos de artículos para poder rifar o vender. ”, refirió Rodolfo.

Hasta el momento esta aguerrida Maestra ha encarado su primera y segunda quimioterapia, esta última realizada este 24 de febrero, las cual le hacen recordar a Cristina la historia del cáncer que ha marcado a su familia, “Mi madre falleció de cáncer de páncreas hace 8 años y viví junto a ella ese proceso. Esta experiencia me hace darme cuenta que la medicina ha avanzado y afortunadamente en mi primer quimioterapia sólo me sentí mal los primeros cuatro días, donde pude continuar con mis actividades diarias a pesar de algunas complicaciones, lo cual me permite seguir trabajando y esa es mi mejor terapia y medicina”.

En Cristina no existe la tibieza al hablar de las otras cinco quimioterapias que le esperan y una radiación a la que su cuerpo estará sometido, ella posee una valentía sin igual, “Nunca he pensado en la posibilidad en que esta enfermedad me va a vencer, siempre he pensado que vamos a salir adelante. Nuestro sueño más grande es poder ser papás y para eso tenemos que estar bien para ofrecerle todo lo mejor a esa personita”.

A pesar de la positividad con la que toman el esfuerzo de sobrellevar el cáncer que padece Cristina, también existe para ella y su marido días difíciles, “los hay complicados, pero mantenernos juntos apoyándonos ha sido nuestra combinación perfecta. No estoy enojada con la vida, estoy aprendiendo a disfrutar el proceso de esta enfermedad, lo que me deja el aprendizaje y que nuestra historia y mi experiencia le pueda servir a otras personas, sobre todo a las mujeres para que no dejen a un lado sus revisiones y detecten el cáncer a tiempo”.

La presente pandemia también le ha requerido a Cristina y a Rodolfo un gran reto, el hecho de no poder estar con la familia, juntos de manera presencial enfrentando el proceso de este diagnóstico, aunado a esto, la crisis que enfrentan los hospitales y el sistema de salud por la presencia del Covid-19 es una situación apremiante para ellos. “Hay breves momentos de flaqueza, claro, pero enojados no vamos a llegar a ningún lado, no hay cabida para el estrés. También el entendimiento y empatía son esenciales, Cris no está pasando por un buen momento, no es fácil, el medicamento y tratamientos cambian su estado de ánimo, pero sabemos que atraviesa una experiencia compleja”.

Detalles como estos son mi mayor motivación de seguir adelante. Se que es un camino difícil pero lo lograré....Amo mi trabajo. Publicado por Fuerza Cris en Jueves, 18 de febrero de 2021

Cristina es directora del Centro Educativo Integral, CEI, donde hasta el día de hoy continúa su trabajo como docente y cada mañana con una sonrisa atiende a los pequeños estudiantes hambrientos de conocimiento. Con el apoyo de su marido, familia y el seguro social ha podido sortear la batalla contra el cáncer que padece, pero la meta es muy grande y necesitan del corazón generoso de la población para continuar su sueño de vida.

Este apoyo que requieren puede ser destinado a través de la página de facebook “Fuerza Cris” (https://www.facebook.com/Fuerza-Cris-102014638587871), al adquirir algún boleto de rifa o algún artículo de venta en esta fanpage para solventar los gastos de esta enfermedad, en donde Cristina y Rodolfo mantienen al día la información sobre la salud y procesos médicos.

Por último la Maestra Cristina Zapata comparte un mensaje esperanzador para todas aquellas mujeres y personas que enfrentan una enfermedad en estos momentos tan difíciles, en los cuales se requiere de mucha fortaleza, “tienen que confiar en Dios o en el ser divino que cada quien crea, es complicado, pero podemos salir adelante. Cuándo nos dicen que tenemos Cáncer, siempre surge la pregunta del ¿por qué?, ¿por qué me pasó a mi?, no nos preguntemos eso, recordemos que las batallas más difíciles las enfrentamos las personas que podemos enfrentarlas. Yo sí creo que esta experiencia nos hace más fuertes, ¡aférrense a la vida, sigan con su lucha, aquí también estamos nosotros para apoyarlos!”.