Crianza positiva: ¿en qué consiste y por qué es importante?

Padres y madres de familia, deben reflexionar y asumir la maternidad y paternidad de manera responsable, siempre poniendo de frente el amor, respeto y confianza para sus hijos.

Así lo señaló la abogada Cynthia Paola Serna Salgado, promotora de derechos humanos en el departamento de promoción y protección de los derechos de niñas niños y adolescentes y quien señaló que para que que esto sea posible, es esencial practicar la crianza positiva con las y los hijos.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Detalló que para las infancias y juventudes, es esencial desarrollar un estilo de crianza en donde los padres de familia estén dispuestos no solo a a legitimar sus emociones , sino también a ser educados en medio de la amabilidad y la disciplina.

En este sentido explicó que la disciplina en la crianza de los hijos, no es igual a educar en medio de violencia y los golpes, sino poner límites coherentes.

Una de cada dos personas cree que los golpes siguen siendo una forma en la que los padres de familia pueden educar a sus hijos e hijas / Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“La crianza es la forma en la que yo como madre o padre, o bien, cuidadora o cuidador he decidido que te voy a ayudar a gestionar los conflictos, por otro lado la crianza positiva es una crianza equilibrada, una crianza democrática, en que se basa con el respeto que se tienen las personas, basados en el amor y la cultura de la no violencia y esto no quiere decir que no existen límites, tiene que haberlos pero de manera coherente “.

En este sentido, remarcó que la crianza positiva es una forma de m educación, una orientación libre de cualquier tipo de violencia, pues se espera que a futuro las y los niños se conviertan en adultos viables para poder convivir. enseñándoles que la solución de conflictos no es con golpes, ni con amenazas, ni con manipulación, tampoco con sobreprotección, sino dotándolos de habilidades para resolver siempre de manera armónica.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“La crianza positiva es también entender cómo aprendemos a ser padres y madres, comprender que tenemos que aprender a tener paciencia y de tratar de delimitar estas emociones de saberte autoregular y al mismo

Tiempo, enseñarles a los hijos a expresar sus necesidades y sentimientos “.

Por último la especialista determinó que la crianza positiva le permite a las madres y padres de familia, a reflexionar sobre sus actitudes, formas de crianza, creencias y lo más importante de todo, cómo se relacionan con sus hijos.