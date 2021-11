Creció 30% el robo de identidad este año: CONDUSEF

Los casos de robo de identidad han mostrado un crecimiento de entre el 20 y el 30 por ciento, en comparación con el 2020; aunque no es un incremento preocupante, sí ha sido mayor al que se ha registrado en años anteriores.

Reconoció lo anterior, el titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en San Luis Potosí, Felipe Alberto Athié Herrera, quien informó que, en lo que va de este año, la dependencia a su cargo ha atendido 21 quejas sobre robo de identidad, que, a pesar de que no son recurrentes, sí encienden la alerta entre los usuarios de servicios financieros.

En ese sentido, señaló que de alguna forma la pandemia del Covid-19 vino a incidir en este tema, pues, con la emergencia sanitaria hubo un repunte en las compras que se realizan por internet, lo cual, abrió la posibilidad a los delincuentes de obtener nuestros datos personales de una manera más sencilla.

Aunado a ello, dijo que también se han incrementado mucho las llamadas de extorsión de supuestas instituciones financieras, que, con sólo dar el nombre del usuario u otro dato, comienzan a extraer información a la víctima.

Ante esta situación, la Condusef recomienda que, destruir por completo los estados de cuenta antes de tirarlos a la basura, para no dejar huella de nuestros datos personales; siempre estar alerta al momento de realizar pagos con tarjeta de crédito o débito, solicitar que se haga la operación en la Terminal Punto de Venta estando presente y nunca perder de vista el plástico, para que no puedan clonarlo. Asimismo, no dar datos o claves de nuestras cuentas personales a personas desconocidas.