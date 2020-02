Crecimiento económico tampoco será favorable este año: Canaco

El sector comercial de San Luis Potosí “ve con tristeza” que el Gobierno Federal sigue emprendiendo las mismas políticas públicas materia económica, social y de seguridad pública que generan incertidumbre a los diversos sectores productivos, por lo que no vislumbran que pueda haber un crecimiento favorable para este año.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR), Alejandro Pérez Rodríguez, consideró que de momento “es bastante complicado” impulsar la atracción de nuevas inversiones a la entidad, debido a que no hay la suficiente certeza jurídica; no obstante apuntó que sería bueno que se apoyará a los inversionistas de cualquier sector (comercial, industrial, turístico, etc.) que ya están establecidos, para alentarlos a que se mantengan activos.

“Las políticas públicas que está emprendiendo el Gobierno de la República, desde hace un año, creo que no son las correctas y no han sido las más benéficas para el sector productivo del país. Así como las están manejando no creo que sea muy positivo; yo diría que el crecimiento nulo que tuvimos de -0.01 por ciento es un reflejo precisamente de esas políticas que no han sido las mejores”, comentó.

Indicó que, si bien los organismos empresariales a nivel nacional han buscado tener acercamiento y dialogo de distintas maneras con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo no ha habido mucha respuesta porque éste evade los señalamientos y observaciones que le hacen; dijo que “no es un presidente que escuche” y eso está generando gran preocupación en el sector empresarial.

“Si ahorita se sigue moviendo el país y la economía es por la misma inercia que dejó el que se vinieran haciendo bien las cosas en años anteriores, pero sino vuelve a agarrarse ese rumbo, la situación se va a ir complicando más este año y los siguientes. Ojalá reaccione y que la gente le exija, llámese empresarios y los mismos ciudadanos, pero viendo por el bien de todos y no sólo para favorecer a ciertos sectores”, añadió.