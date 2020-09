Crece autoempleo en Tamuín

Un grupo de mujeres de Tamuín mejoró sus finanzas familiares con la venta de productos artesanales elaborados con técnicas indígenas de bordado.

Las vecinas del ejido Las Palmas, del municipio potosino, aprendieron la habilidad del bordado Tének en el taller que imparte CEMEX en el Centro Comunitario de Tamuín.

Derivado de la contingencia por el Covid-19, recientemente comenzaron a producir cubrebocas artesanales rescatando y enalteciendo las tradiciones indígenas de sus ancestros, aunque también producen diversos artículos para el hogar como manteles y servilletas.

“El bordado Tének es un ícono de nuestra región huasteca. Ya he tomado otros cursos aquí en el Centro Comunitario de CEMEX, pero comencé este taller de tres meses y es el que más me ha gustado, además que ahora lo uso para ayudar en el sustento de mi familia, es un trabajo que hago desde mi casa. He aprovechado WhatsApp y Facebook para vender, sólo subo mis productos y por ese medio me piden y sólo voy a entregar”, expresó Maricela Montalvo Díaz, una de las alumnas del curso.

Las participantes también han aprendido a confeccionar vestidos, blusas, camisas, bolsas de mano, gorras y hasta tenis.

“Yo siempre he vendido productos de belleza y otras cosas. Ahora con los conocimientos de bordado y costura, hago todo desde cero; desde cortar una bolsa, cocerla y bordarla. Aprendí a hacer guayaberas y más camisas, ahora hasta me han hecho pedidos para mandar productos a Estados Unidos”, contó emocionada la vecina de la comunidad de Las Palmas.

La iconografía Tének es un símbolo representativo en el bordado; especialmente en la zona de la Huasteca en San Luis Potosí.

Su diseño histórico es el árbol de la vida, pero también han ilustrado la estrella Tének, la flor del viento, el árbol de la vida de punta, los animales y las cenefas.

María Carolina Morales Zamora, es otra de las alumnas de este curso, pero ella se especializó en la decoración del calzado.

“Principalmente me enfoco en tenis bordados, los anuncio por redes sociales y he estado mandando a la frontera y aquí mismo, invito a todas las mujeres que deseen aprender este bonito oficio a que no lo piensen, una aprende demasiado, y con las ventas de tus productos apoyas en la economía del hogar”, explicó la mujer.

A través de los Centros de Desarrollo Comunitario, CEMEX contribuye a construir un mejor futuro para los mexicanos, mejorando la calidad de vida de los integrantes de las comunidades donde mantiene operaciones.

Ya son 12 los centros comunitarios en donde CEMEX imparte decenas de cursos, desde talleres de cocina hasta capacitaciones con temas de educación media superior.