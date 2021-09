Crean "Ruta de Agroturismo de Ciudad Fernández" para impulsar economía del municipio

Con el objetivo impulsar el turismo y promover el crecimiento económico sostenido del municipio de Ciudad Fernández, se ha creado la “Ruta de Agroturismo CDFDZ”, proyecto que nace con la intención de contar con un producto turístico que destaque la vocación agrícola de la localidad y que permita a los visitantes reconocer la ardua labor que los trabajadores del campo hacen.

La directora de Turismo del municipio de Ciudad Fernández, Citlalli Reyes Juárez, informó que este proyecto, que comenzó a desarrollarse en enero de 2020, consta de un recorrido en bicicleta de 17 kilómetros, por los principales cultivos de naranja, maíz, hortalizas, tomate y el Museo “La Mezclita”.

Son 5 estaciones de interpretación en donde guías turísticos certificados les darán una explicación sobre el proceso de plantar, crecer y cosechar de los diferentes productos que siembran en la zona.

Cada recorrido se llevará a cabo con grupos de mínimo 5 personas y máximo 12 personas, acompañados por dos guías. En total, son 6 guías que fueron capacitados a través de Campamento Tlachtli y certificados por la SECTUR para operar este proyecto turístico.

De igual forma, los guías fueron capacitados por Protección Civil, para cualquier incidencia que pudiera ocurrir; los visitantes contarán con un seguro que está integrado dentro de la cuota que se cobrará, para ofrecerles mayor seguridad en este servicio turístico.

La Ruta Agroturística operará solo los fines de semana y su recorrido tiene una duración de una hora y media de pedaleo, es una ruta familia y no de competencia, por lo que es abierto al público en general y cualquier persona puede disfrutar de este atractivo turístico. Los tramos en su mayoría no tienen elevaciones considerables y no rebasan los 5 kilómetros continuos de pedaleo.

Aunque el proyecto nació de la Dirección de Turismo de la actual administración municipal de Ciudad Fernández, éste será entregado a los guías certificados para que puedan operarlo de forma independiente como un grupo constituido. Sin embargo, “se les recomienda pedir a la próxima administración municipal apoyo para la promoción y difusión, así como seguir gestionando equipamiento y certificaciones para que pueda continuar el proyecto, y así pueda posicionar al municipio no sólo de manera nacional, sino también internacional”.

