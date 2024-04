Creación de guardias comunitarias en SLP es "sospechoso": Guadalupe Torres

En San Luis Potosí se respeta la Ley y se hará sentir el estado de derecho; el Ejercito Mexicano cuenta con las Fuerzas Rurales para atender las zonas lejanas; no vamos a permitir que civiles se armen.

Así lo sentenció el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, ante la propuesta de algunas organizaciones en la Huasteca para conformar Guardias Comunitarias.

Advirtió que analizará muy bien el asunto, ”nosotros no vamos a permitir que civiles se armen porque muchas veces esto tiene otro tipo de propósitos”, observó, al tiempo de revelar que “cuando se formó la asociación o grupo colegiado que promovió la conformación de Guardias Comunitarias, dijeron que no iban a estar armados, que no portarían cuchillos ni machetes, sin embargo, ahora parece ser que el propósito es otro”.

El funcionario estatal recordó que -no de ahora sino desde hace tiempo- existen las Fuerzas Rurales, “que están en unión con el Ejército Mexicano y que justamente su labor es brindar seguridad en aquellas áreas alejadas de las zonas urbanas”.

Finalmente en el tema, acusó a esos grupos de pedir gratificaciones, cuando se supone que la unión de este tipo de grupos tiene un propósito distinto, donde los llama la unidad en torno a algún problema y tienen un fin específico, “hablar de dinero se convierte en algo muy sospechoso, seguramente hay alguien que está financiando el tema, procurando generar un estado de derecho irregular, solo recordar que en San Luis Potosí hay un gobierno fuerte, persistente y muy profesional”.

Gobierno, aliado de la democracia

En otro orden de ideas, el encargado de la política interna en el estado expresó que “desde la administración estatal nos encontramos empeñados en ser facilitadores de la democracia, en ese sentido hemos hablado con el vocal del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas”.

Detalló que entre los temas que se abordaron estuvo el relacionado con los candidatos que hubieran solicitado protección dentro del ámbito federal que a él corresponde. "En ese sentido les ofrecimos el apoyo", dijo, si hubiera la necesidad de que el estado pudiera ayudarles; “al mismo tiempo de informarles que nosotros no hemos tenido petición alguna del Organismo Público Local Electoral, en el sentido de que algún candidato o aspirante a alguna candidatura haya solicitado protección especial, y asegurarle que estamos trabajando de tiempo completo en el tema”.

Destacó que, en conjunto con el INE, la dependencia a su cargo realiza reuniones en materias de seguridad, “justamente para garantizar que el proceso esté libre de cualquier tipo de violencia”.

También se habló acerca del tema del presupuesto, añadió, “pelotear y cruzar con ellos este tema con el INE, respecto a cómo estamos, reiterarles y asegurarles que el tema financiero para el proceso electoral que transcurre está garantizado”.

Finalmente, Torres Sánchez refirió que ahí están las reglamentaciones del propio Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para distintas circunstancias, entre ellas cómo acceder a una protección especial.