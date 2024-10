Coyotes ahora usan drones para esconderse de Patrulla Fronteriza

El avance tecnológico que tiene el mundo entero, también le está sirviendo a los traficantes de migrantes, pues ahora usan drones para detectar la presencia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América, según contestó a El Sol de San Luis, un directivo de comunicación de esta dependencia que esta destacamentado en Washington, quien expresó que básicamente lo hacen esconderse de la migra. Además relató las labores que realizan para evitar que el indocumentado se ponga en riesgo al cruzar de manera ilegal.

Al parecer, los polleros como también se les conoce aprovechan los avances para huir de los agentes, aunque las autoridades americanas también tienen alta tecnología para combatir esta situación.

La misión de la Patrulla Fronteriza, es proteger a la ciudadanía de Estados Unidos de América, tener seguridad en las fronteras y también poder tener una próspera economía. Del sureste de Texas a California, tienen casi dos mil millas que tienen que patrullar, cuentan con 6 mil 500 agentes que los ayudan a patrullar la frontera con México.

La meta que tienen es tener la frontera segura y alejar a quienes quieran entrar ilegalmente a su país, tienen que clasificar, identificar y procesar a los migrantes, poder conocer las rutas migratorias “de cómo viene la gente”.

Sus agentes entrenados tienen alta tecnología, equipo táctico, vehículos para poder estar listos en la operatividad de sus fronteras.

Actualmente están platicando con la comunidad, con los periodistas, con el gobierno de México y otros países para poder este llegar al fondo de lo que son las rutas migratorias y poner a salvo a los indocumentados, ya que muchas veces son vistos como mercancía para los traficantes de humanos, “porque la gente viene y tratar de no sólo buscar a la gente, pero también tenerlos a salvo, porque esta área de Texas es muy caliente, hay montañas, hay desiertos, los coyotes, los contrabandistas de gente, ven a esa gente como como propiedad, no la ven como gente, entonces muchas veces nosotros somos los únicos que podemos salvar a esa gente, porque a veces los dejan si no pueden seguir con el grupo, los dejan atrás y ellos siguen en su grupo y muchas veces nos toca a nosotros, rescatar a esa gente”.

Buscan tener una buena relación con los gobiernos en México, con los gobiernos de Centro y Sudamérica para poder identificar maneras de evitar que la gente se arriesgue en cruzar la frontera, pues existen muchos riesgos para ellos como el tráfico humano, hay tráfico de droga, actividad de los carteles, terrorismo, les preocupa la salud migratoria, o dañan el medio ambiente.

La Patrulla Fronteriza cuenta con torres, sensores que ponen en el suelo para detectar a los migrantes, los agentes manejan de un lado a otro rápidamente en las líneas americanas. En Texas están atendiendo a los migrantes en el Rio Bravo, pero manifiesta que en el Paso, Texas, hay un exceso de calor que a los migrantes no les dicen a pesar de que los ponen en peligro al cruzar irregularmente por la zona.

En este año, han captado a más de un millón 400 mil personas, también incautado un poco más de 60 mil libras de narcóticos como cocaína, heroína, y otras drogas, han captado un poco más de 4 millones de dólares.