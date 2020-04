Covid-19 podría ocasionar quiebre de comercios pequeños: Canacope

Aproximadamente un 80 por ciento del comercio local, sobre todo negocios pequeños, han cerrado sus puertas temporalmente por la baja actividad económica y porque gran parte de estos no pertenecen a giros esenciales. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que algunos quiebren como consecuencia de esta contingencia sanitaria, pues no tienen la capacidad financiera para seguir sosteniéndose.

Así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE), Armando Reyes Sías, quien lamentó que al menos unos 10 establecimientos han manifestado la posibilidad de cerrar de manera definitiva, si la contingencia continúa extendiéndose por más tiempo, pues estos no tendrán “de dónde agarrarse” para poder reactivar sus labores.

“Ya hay una tendencia y quiere decir que el problema económico que se va a generar va a ser grave. Hay varios que ya han manifestado esta posibilidad, y desafortunadamente no sabemos cuánto más pudiera durar esta enfermedad; las autoridades hablan de julio, agosto o septiembre, ¿pero quién podrá durar tanto tiempo sin ganar dinero?”, expresó.

Detalló que algunos de los negocios que depende de sus ventas diarias, y que tuvieron que cerrar, son algunas tienditas de abarrotes, salones de belleza, tiendas de ropa y calzado, ferreterías, entre otros giros.

Finalmente comentó que les preocupa cómo la economía “se está yendo por los suelos”, sobre todo porque hay mucha gente que vive al día, y no hay verdaderos apoyos por parte del gobierno federal para poder amortiguar esta caída.