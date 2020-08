Covid-19 afectará venta de uniformes y calzado escolar: Canaco

La venta de uniformes y zapatos escolares se podría ver afectada en más un 70 por ciento debido a que el nuevo ciclo escolar iniciará a distancia, y será hasta que las clases puedan ser presenciales cuando los negocios de estos giros puedan reactivarse por completo.

Señaló lo anterior el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR), Juan Servando Branca Gutiérrez, quien comentó que esperan al menos en el giro de papelerías y librerías haya mejores expectativas, debido a que el Gobierno Federal declaró como actividades esenciales a los negocios relacionados con el regreso a clases, por lo que permanecerán abiertos para atender las necesidades de los alumnos, sin importar el color del semáforo epidemiológico.

No obstante, reconoció que aunque las escuelas privadas ya han emitido la lista de útiles y materiales que ocuparán en el nuevo ciclo escolar, las ventas no serán iguales a las de años anteriores, pues probablemente en algunos casos los maestros no exijan a los padres de familia comprar determinados artículos, como los libros.

“La parte afectada serán los uniformes y zapatos, ya que dependen del retorno físico de los alumnos a los planteles educativos, ahí sí tenemos una afectación grave, pues este periodo era en el que más se recuperaban en sus ventas”, expresó.

Por otro lado, consideró que no sólo estos giros son los que puedan tener alguna afectación en sus transacciones, sino también aquellos que venden consumibles para computadoras e impresoras, por ejemplos los tóneres de tinta negra y color, pues estos también eran de uso frecuenta en las escuela y por los mismos alumnos.

“Todo es una cadena económica, nosotros sólo vemos la punta del iceberg, pero sí se afecta a todo el comercio establecido, pues unos son proveedores de otros, como las papelerías que se surten de otros negocios mayoristas, y quienes también verán mermadas sus ventas”, añadió.

