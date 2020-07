Covid-19 afecta finanzas del CCSLP por falta de eventos

Debido a que muchos eventos de congresos, convenciones e incluso sociales tuvieron que posponerse debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Centro de Convenciones de San Luis Potosí (CCSLP) estima que en este 2020 sus ingresos se reducirán por aproximadamente 30 millones de pesos.

Informó lo anterior el director del recinto, Einar Brodden Ibáñez, quien señaló que el 80 por ciento del ingreso económico del complejo se deriva principalmente de proveedores locales, como servicio de banquetes, encargados de audiovisuales, stands, edecanes y personal que contratan para registros, músicos, decoradores, además de hoteles, restaurantes y servicio de transporte; sin embargo la actividad en gran parte de estos sectores se encuentra restringida o incluso suspendida.

De igual forma, comentó que de los 81 eventos que tenían programados de mediados de marzo a la fecha, tan sólo 10 ha sido reagendados, otros se pospusieron pero no tienen fecha definida, y hay algunos que aún no se determina si se realizarán o no.

En ese sentido, dijo que a la fecha estiman que el CCSLP registra una caída de casi 50 por ciento, con respecto a los metros cuadrados rentados en el mismo periodo del año pasado.

Finalmente recordó que como recinto están siguiendo todas las indicaciones de las autoridades de salud, para que poco a poco se puedan recuperar algunos de los eventos que no impliquen tener un gran número de asistentes, para que estos se lleven a cabo, siguiendo todos los protocolos sanitarios.