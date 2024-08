Costalitos serán sustituidos por cajas con 20 kilos de despensa "de marca": Gallardo

El Programa de Beca Alimentaria que consistía en la entrega bimestral de una despensa en un costal será sustituido por el nuevo Programa de Seguridad Alimentaria, mismo que tendrá un lapso menor de tiempo entre cada entrega.

Así lo dio a conocer el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien adelantó que será en aproximadamente 15 días cuando arranque este apoyo a las familias potosinas.

Se trata, dijo, de sustituir el pequeño costal por una caja de más de 20 kilos de despensa, todo de marca, resaltó, “le pondremos mayonesa de marca, café soluble ´para el café del señor´, dos litros de aceite, así como kilos de arroz, frijol y maíz, todo en grano”.

Cortesía / Gobierno del Estado

El mandatario estatal destacó que con la citada entrega “se consumirá además todo aquello que están produciendo nuestros campesinos en San Luis Potosí”.

Consideró que aquellos costales no les servían de nada a las familias, ahora, esta caja les va a durar hasta más de un mes, “viene también cereal de caja de marca, para los niños; la leche ahora vendrá en Tetra Pak ya no en polvo; todos los productos cambian y es con la finalidad de que reciban artículos de calidad”.

Enfatizó al decir que “lo mejor es que esa caja ahora va a llegar las casas cada mes y medio; además de cada año le vamos a agregar más productos a la caja, hasta que ya no gasten un solo peso en despensa”.

Con lo anterior, consideró las amas de casa tendrán dinero para otros gastos “como las uñas, el tinte, el peinado, la estética y para pagar el gym; mientras que las mamás con algún padecimiento o enfermedad tendrán para pagar las medicinas”.

En ese sentido anunció también el proyecto de instalar más Clínicas Rosa; “para que las mujeres tengan doctor, ginecólogo y medicamentos gratuitos, para ellas y para sus hijos”.

Finalmente recordó que “hoy las becas de adulto mayor y madre soltera se están entregando ya de seis mil pesos, no de tres mil como antes; a la par estamos entrando a las colonias a pavimentar las calles y lo que no hagan los ayuntamientos el Gobierno del Estado lo va a hacer por ellos, la gente no va a estar esperando a que le arreglen su calle por años”.