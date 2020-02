Cosmetóloga comparte su experiencia en el Ipicyt

Irene González González, cosmetóloga local habló sobre sus productos que son dedicados para la piel y el cabello, aprovechó para señalar que las grandes industrias no siempre dicen la verdad en referencia a los contenidos químicos de las cremas labiales perfumes otros aditamentos para el cuidado estético.

Tiene 18 años realizando sus propios productos y por ello acudió al Ipicyt para platicar de su carrera.

Entre los retos que ha tenido para posicionar sus productos estéticos destaca que San Luis Potosí es un mercado difícil por lo que posicionar su marca le costó trabajo.

Al igual mencionó que los potosinos son consumidores difíciles.

La crítica que hace hacia la industria del cuidado de la piel es que no hay sinceridad en el contenido químico que llevan los productos pues hay algunos que afirman traer algo y no es cierto.

Mencionó que existe mucho por desarrollar en el área de cuidado de las personas, y ejemplificó que una área por explotar la de bebés "ya estoy pensando en que tengo que cambiar algunos puntos en los que elaboró cómo champús y jabones en barra, al igual adquirir productos ecológicos y de vidrio".

Ha exportado ya sus productos hacia Texas Laredo San Antonio Houston apoyada por el programa puro potosino "desde hace 12 años viajó exporto no grandes cantidades, me gustaría exportar más pero con las restricciones del gobierno de Donald Trump se me ha dificultado".