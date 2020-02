Coronavirus impactará económicamente a San Luis Potosí

México no es una caja de cristal y en cualquier momento, como parte de la globalización, el coronavirus llegará con todas las consecuencias que representa y una de ellas, aparte de los daños en la salud será la afectación económica a gran escala, consideró el diputado Eugenio Govea Arcos.

Al ser parte del clúster automotriz del Bajío, San Luis Potosí se verá afectado porque sus industrias automotrices no producirán igual ya que el mercado internacional tiene recesión, la gente no compra vehículos, los empleados no van a trabajar y las empresas deben tomar medidas.

Hay países que están en cuarentena, se acuartelan, suspenden clases en universidades y escuelas públicas, detienen la actividad económica para controlar los infectados, “es un tema grave, delicado y la recomendación ahora es lavarse las manos frecuentemente con jabón antibacterial y evitar tocarse la cara”.

“Los ciudadanos necesitamos prepararnos para el peor escenario y este brote que se originó en China continental no tiene medicamento ni vacuna para atender a las personas, por lo que se ha propagado en 35 países alrededor del mundo y es claro que nos va a impactar más temprano que tarde en México”, dijo.

Añadió que “debemos hacer un esfuerzo colectivo para cuidarnos entre todos, porque de parte del gobierno federal y el estatal a través de sus oficinas de Salud, no han hecho nada para informar a la sociedad de los gravísimos problemas que implica y que se conocen en todas partes”.

“Cuando estornudemos debemos cubrirnos con la parte interior del codo, consumir vitamina C, jugos y si alguien se siente enfermo o con síntomas que no salga de su casa y sea diagnosticado correctamente; en su momento, afectará principalmente a niños y adultos mayores que son los más vulnerables”.